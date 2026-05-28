Condenan en Ecuador a diez años de prisión a familiares de narco Fito por lavado de dinero

Además de esos cinco parientes, entre los que está su hermano Yandry y su pareja Verónica Briones, también fue sentenciado su cuñado Jorge Peñarrieta, aunque él deberá cumplir siete años de cárcel.

Los otros tres condenados son los padres y un hermano de Briones.

Según el Ministerio Público, los procesados en este caso habrían lavado un monto superior a los 25 millones de dólares, obtenidos supuestamente de sus actividades ilegales.

La investigación de este caso, denominado como 'Blanqueo Fito', salió a la luz en junio de 2025, cuando, por medio de un operativo ejecutado en tres provincias del país, fueron capturados el hermano de Fito, su cuñado y los padres y hermano de su pareja, quien ya estaba recluida en una cárcel antes de ser vinculada a este proceso judicial.

Posteriormente fueron incluidos en esta causa el propio Fito y otros familiares como su esposa, dos de sus hijos y sus padres, entre otros.

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Sin embargo, el juicio quedó suspendido para los procesados que están prófugos y para el líder criminal, que se encuentra a la espera de ser juzgado por cargos de narcotráfico en Estados Unidos, a donde fue extraditado desde Ecuador el año pasado luego de su recaptura.

De acuerdo con la Fiscalía, las personas investigadas en este caso, "paralelamente a la convergencia criminal liderada por Fito, ejecutaron un conjunto de operaciones económicas, financieras y societarias destinadas a poseer, administrar, ocultar y, principalmente, beneficiarse de activos de origen ilícito" por medio de al menos cuatro empresas.

Dos de ellas, Ferro Mundo S. A. y QueenWater S. A. deberán ser disueltas y liquidadas, de acuerdo a la sentencia emitida este jueves por el tribunal. La segunda compañía, dedicada a embotellar agua y manejada por la esposa de Fito, llegó incluso a ser proveedora del servicio nacional de prisiones.

Los Choneros es una de las bandas criminales denominadas como "terroristas" por el Gobierno del presidente, Daniel Noboa, en el marco de la "guerra" que declaró en 2024 a estos grupos, a quienes se les atribuye la escalada de violencia sin precedentes que se registra en el país andino.

Estados Unidos y Argentina también han catalogado a Los Choneros, y a su rival más poderoso en Ecuador, Los Lobos, como "organizaciones terroristas".