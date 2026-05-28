Cuba tendrá este jueves apagones que afectarán a la vez hasta el 54 % del país

El país caribeño afronta una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de Estados Unidos, medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de "genocida" y por la que acusa al Gobierno de Washington de estar "asfixiando" a la isla.

Los cubanos viven diariamente más horas sin energía eléctrica que con corriente, con apagones que superan las 22 horas consecutivas, una situación que el Gobierno de la isla ha reconocido como "crítica”.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.460 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.640 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.670 MW.

La crisis energética cubana también se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país sufran habituales averías.

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Producto de esta situación, en la presente jornada, cinco de las 16 unidades de generación termoeléctrica se mantienen sin aportar energía por averías o trabajos de mantenimiento. Esta fuente, responsable del 40 % del mix energético, se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero estadounidense.

Otro 40 % del mix energético en Cuba depende de la generación distribuida, la cual se compone de motores que funcionan con diésel y fueloil, y sí está afectada por el bloqueo petrolero de EE.UU. que ha obligado a detener esta fuente de energía por falta de materia prima.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la energía solar con apoyo chino.

La situación energética ha agravado la crisis económica que arrastra la isla hace seis años. Para este 2026, las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) apuntan a una contracción económica más profunda en el país, con un decrecimiento del 6,5 % de su Producto Interno Bruto, a lo que habría que sumar la caída acumulada de más de un 15 % entre 2020 y 2025.