Cuerpo llama a dialogar con China "de igual a igual" tras críticas de Pekín a la UE

"De igual a igual, y en pie de igualdad con China y con Estados Unidos; tenemos que interactuar con las autoridades chinas", declaró a su llegada a una reunión con sus homólogos del E6 -las seis mayores economías de la eurozona- a las afueras de Berlín.

"Tenemos que intentar, a través de esta interacción, cerrar el desequilibrio bilateral, el enorme desequilibrio bilateral que tenemos con China en términos de comercio", agregó.

A juicio del ministro de Economía, otros temas que se han de abordar a través de este diálogo con China y con sus empresas es la agenda europea de seguridad económica, así como la atracción de inversiones chinas y cómo aprovecharlas al máximo para producir valor añadido en el continente europeo, posibilitar transferencias tecnológicas y desarrollar también la cadena de valor añadido local.

A modo de resumen, Cuerpo señaló que este diálogo debe ser "práctico" en su naturaleza, pero al mismo tiempo "elevado" en cuanto a la fuerza de la que debería disponer la UE en este ámbito.

La portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, afirmó este jueves que tanto la reducción de dependencias como el reequilibrio comercial son formas de proteccionismo que, a su juicio, solo perjudicarán a los consumidores europeos, aumentarán los costes de las empresas y debilitarán la competitividad industrial a largo plazo.

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Advirtió de que China sigue de cerca las medidas de la UE y "tomará las acciones necesarias" para proteger sus derechos e intereses legítimos.

El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Industria y Mercado Único, Stéphane Séjourné, recalcó la semana pasada que la Unión Europea debe lograr un "reequilibrio comercial" con China, país con el tiene "un déficit de más de 360.000 millones de euros".

El Ejecutivo comunitario mantendrá un debate este viernes sobre el rumbo que debe tomar la relación comercial con Pekín.