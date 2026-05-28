Dellafuente publica un adelanto de su próximo disco, con nuevos sonidos y la misma esencia

Este disco verá la luz al completo el próximo 19 de junio y supondrá su primer gran proyecto de larga duración tras dos años sin editar material nuevo.
Hasta ese día, Dellafuente apuesta por desvelar su nueva esencia con el reciente lanzamiento de 'Caravaggio', una propuesta que permite conocer una nueva era del cantante urbano que, tras llenar dos noches el Estadio Metropolitano de Madrid el 20 y 21 de junio del año pasado, anunció el final de una etapa.
El cantante ha diseñado un nuevo universo creativo que apunta hacia una de las eras más ambiciosas y conceptuales de su carrera.
Musicalmente, según explicó su equipo, el tema refleja su capacidad para desafiar etiquetas y evolucionar desde la intuición, lo que hace jugando con diferentes códigos y estilos.
Con una interpretación cargada de intención, 'Caravaggio' explora nuevas texturas sonoras manteniendo intacta la esencia emocional que ha convertido al artista en una figura referente en el panorama español.
Además, el artista acompaña el tema con un videoclip que suma simbolismo dentro de su propio lenguaje, mucho más introspectivo, cinematográfico y personal.
La publicación de 'Caravaggio' ha activado en pocas horas teorías, lecturas y conversaciones sobre este artista con más de 4,3 millones de oyentes mensuales en Spotify, cifra que lo sitúa entre los cinco artistas nacionales más escuchados de España.
A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una propuesta única que mezcla flamenco, música urbana y experimentación sonora contemporánea, una visión artística que conecta raíces culturales con códigos actuales.