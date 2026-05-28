Los diputados aprobaron la prohibición en la venta de gasolina, gasóleo, disolventes orgánicos, barnices, pinturas y esmaltes a menores de dieciocho años, informó el diario Kommersant.

El fiscal regional, Alexandr Buchman, aclaró que la iniciativa está relacionada con los casos de menores involucrados en ataques incendiarios con líquidos inflamables.

Dicha medida fue adoptada anteriormente en las regiones de Volgogrado, Vologda, Leningrado, Penza, Primorie, Tartaristán, Chuvashia, Yaroslavl y la ciudad de San Petersburgo.

A partir del 1 de septiembre se prevé que entren en vigor prohibiciones similares en las regiones de Moscú, Astracán y Transbaikal.

Las fuerzas de seguridad rusas han informado casi diariamente de casos de sabotajes de infraestructura militar, energética o logística rusa, que en resumidas cuentas entorpece el funcionamiento de la maquinaria de guerra rusa.

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Las autoridades rusas atribuyen los ataques a la inteligencia ucraniana, que recluta a ciudadanos rusos para que actúen a favor de Kíev a cambio de una remuneración económica.

La parte rusa reaccionó endureciendo las consecuencias penales a los menores de edad y bajando la responsabilidad penal a los 14 años por delitos relacionados con el terrorismo y el sabotaje.