EEUU habilita en Kenia un centro para estadounidenses expuestos al ébola en el extranjero

El subsecretario de Salud y Servicios Humanos, Brian Christine, explicó en una llamada con periodistas que el plan se desarrolla en dos fases y contempla inicialmente la puesta en marcha de una unidad de cuarentena con capacidad para 50 personas en territorio keniano, que estará operativa a partir de este viernes.

En una segunda fase, se incorporarán unidades de biocontención y aislamiento para atender a pacientes que desarrollen síntomas o den positivo por el virus, mientras son trasladados a centros médicos especializados.

El campamento, cuya infraestructura ha sido instalada con apoyo del Departamento de Guerra, será atendido por más de 30 oficiales del Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública, quienes ya fueron desplegados hacia Kenia tras recibir entrenamiento especializado en Washington.

Un funcionario del Departamento de Estado confirmó que cuentan con la aprobación previa del Gobierno de Kenia sobre el establecimiento de esta instalación.

En caso de que algún paciente desarrolle síntomas o dé positivo por ébola, será atendido inicialmente en el propio centro y posteriormente evacuado a centros terciarios de alta especialización, principalmente en Europa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Al trasladar a una persona afectada por el ébola a un centro de atención terciaria, el tiempo puede ser un factor crítico. Por ello, consideramos que transportarla a un centro situado más cerca de Kenia -en lugar de trasladarla en avión hasta los Estados Unidos- puede revestir una importancia fundamental", subrayó Christine.

El anuncio se produce después de que The New York Times publicara el miércoles que Estados Unidos planea desviar a Kenia a ciudadanos estadounidenses expuestos al virus del Ébola para su observación y tratamiento, en lugar de repatriarlos para ser atendidos en unidades médicas especializadas como se hizo en brotes anteriores.

El Departamento de Estado anunció también un conjunto de medidas sanitarias junto a México y Canadá para viajeros procedentes de zonas africanas de alto riesgo por ébola, con el fin de proteger la salud pública sin interrumpir el flujo de viajes y comercio durante el Mundial de fútbol.

La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) cifró este jueves en 246 las "muertes sospechosas" registradas por la epidemia del virus y el pasado viernes, la OMS elevó de "alto" a "muy alto" el riesgo por el brote.