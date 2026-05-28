EE.UU. ofrece recompensa millonaria para descapitalizar a la Guardia Revolucionaria iraní

Estados Unidos ofreció la millonaria suma a cambio de información que ayude a entender los esquemas financieros de la Guardia Revolucionaria Islámica y la identidad de empresas fachada que realicen actividades comerciales para Teherán.

En paralelo, el Departamento del Tesoro anunció medidas adicionales contra las ventas de petróleo militar iraní, al asegurar que esos ingresos permiten al régimen financiar la reconstrucción de sus fuerzas armadas y representan una amenaza para Washington y sus aliados en Oriente Medio.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Estados Unidos continuará aumentando la presión económica sobre las exportaciones petroleras iraníes para impedir que Teherán obtenga recursos destinados a reforzar su capacidad militar.

Las sanciones fueron adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 13224, utilizada por Washington para acciones antiterroristas y no se especifica el nombre de las entidades o sujetos incluidos.

Desde febrero, cuando estalló la guerra por el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, el Departamento del Tesoro ha intensificado su campaña de "máxima presión" contra Teherán con sucesivas rondas de sanciones dirigidas a la llamada "flota fantasma" que transporta petróleo iraní, redes financieras encubiertas y empresas vinculadas a la Guardia Revolucionaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre febrero y mayo, Washington sancionó a más de 30 individuos, entidades y buques acusados de facilitar exportaciones ilícitas de crudo y apoyar programas de misiles y drones iraníes.

Solamente en abril, la Administración Trump impuso restricciones a 35 personas y compañías señaladas de integrar un sistema bancario paralelo utilizado para mover miles de millones de dólares derivados de ventas petroleras.

La recompensa y las nuevas sanciones suceden el mismo día en que Estados Unidos confirmó que sus negociadores han alcanzado un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego, lo que fue negado por las autoridades de la república islámica.