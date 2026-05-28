El buque escuela de la Armada de Colombia llega a Nueva Orleans para los 250 años de EEUU

La visita del ARC Gloria a Estados Unidos representa "una oportunidad para acercar a nuestras sociedades a través de la cultura marítima, la formación naval y el encuentro entre pueblos unidos por una historia compartida en las Américas", manifestó en un comunicado el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña.

La embarcación, comandada por el capitán de navío Héctor Nicanor González León, realizó su entrada al Puerto de Nueva Orleans sobre el río Misisipi, ofreciendo una imagen icónica para residentes y visitantes de la ciudad.

El embajador García-Peña detalló que este buque, insignia de la Armada de Colombia y embajador del país en los mares del mundo, lleva consigo no solo la tradición naval del país, "sino también un mensaje de amistad y cooperación internacional".

La visita del ARC Gloria refleja la histórica relación marítima entre Colombia y Estados Unidos, construida a lo largo de décadas de cooperación naval, coordinación operacional e intercambio profesional militar, señala el comunicado.

Agregó que la Armada de Colombia y la Marina de Estados Unidos mantienen una de las relaciones de defensa e interoperabilidad más estrechas de la región, sustentada en compromisos compartidos con la seguridad regional, la libertad de navegación y la cooperación en las Américas.

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Reconocido como uno de los veleros más emblemáticos del mundo, el majestuoso bergantín de tres mástiles permanecerá atracado en el muelle Bienville Street Wharf hasta el próximo lunes, período durante el cual el público podrá participar en actividades abiertas y visitas guiadas a bordo.