El canciller sirio celebra eliminación de restos de armas químicas de la era de Al Asad

"Hemos logrado nuevos avances en Siria en la eliminación de restos de armas químicas de la era del régimen de Asad. Equipos nacionales especializados han localizado con éxito municiones, materiales de fabricación y equipos de mezcla y almacenamiento", indicó en un tuit el ministro sirio.

Afirmó que estos restos "han sido asegurados y trasladados a instalaciones especializadas para su posterior destrucción".

Para Al Shaibani, "este progreso es el resultado de meses de trabajo nacional, de inteligencia y técnico, incluyendo la recopilación y el análisis de información, el acceso a sitios de alto riesgo y la facilitación de visitas de equipos de inspección de la OPAQ a decenas de estos sitios".

También se han logrado avances en la persecución de los implicados en el anterior programa de armas químicas, añadió.

"Lo alcanzado hoy refleja el grado de cooperación con la OPAQ, en el marco de la visión de una nueva Siria, contribuyendo a la preservación de la seguridad y la estabilidad", sentenció el canciller.

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Hoy, la OPAQ anunció haber localizado una cantidad "significativa" de armas químicas no declaradas y miles de documentos vinculados al antiguo programa químico del régimen derrocado.

El descubrimiento fue realizado por un equipo de nueve expertos de la OPAQ desplegados desde comienzos de mayo en Siria con apoyo de las nuevas autoridades, explicó el organismo en su informe mensual sobre el desarme químico sirio correspondiente a mayo.

La misión se concentró en varias ubicaciones de las provincias de Hama, Homs y Latakia, zonas que permanecieron durante años bajo control del antiguo régimen durante la guerra civil siria y que estaban consideradas por los investigadores como "puntos de alto interés no declarados".

El régimen del depuesto Al Asad es acusado de haber utilizado armas químicas durante la guerra civil que estalló en el país a raíz de la revueltas populares de 2011 y, en menor medida, algunos actores internacionales han apuntado a un supuesto programa nuclear que desarrollaba en secreto.