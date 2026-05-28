El documental sobre Rocío Jurado incluirá fragmentos de autobiografía no publicada

El documental se estrenará en Movistar Plus+ el próximo 25 de junio, pocos días después de cumplirse dos décadas desde el fallecimiento de esta recordada intérprete folclórica, según informó este jueves la plataforma.

Uno de los aspectos importantes del reportaje es que para su elaboración se ha contado con la participación y el apoyo de la hija de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, a través de la cual se ha tenido acceso a un archivo inédito de fotos, vídeos y grabaciones de actuaciones en directo.

También incluirá pasajes de esta autobiografía no publicada, que abarca desde su infancia hasta los años 90.

"Yo era una persona muy insegura. Yo creía que todo el mundo era muy bueno y que yo no valía nada", dice en el adelanto publicado hoy la artista sevillana (1943-2006), que dejó grandes éxitos como 'Señora', 'Se nos rompió el amor' o 'Como una ola'.

La premisa de 'La más grande' es que Rocío Jurado "rompió los estereotipos de la folclórica clásica para ser una mujer moderna, libre y reivindicativa", con atención puesta a sus letras, su vestuario, toda su transgresión y su feminismo, pero también la persona.

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"Más allá del brillo del escenario, era una mujer que tenía el deseo profundo de amar y formar una familia que diera sentido a toda una vida", se subraya ante este documental que promete que también entrará en temas peliagudos como la relación con la prensa y su enfermedad y su muerte a causa del cáncer.

El documental está producido por Tesseo Premium Content y dirigido por Alexis Morante, el responsable de otros trabajos similares en torno a estrellas de la música como 'Bisbal', 'Héroes del silencio' o 'Camarón: flamenco y revolución'.