El foro de seguridad Shangri-La arranca el viernes con Irán y Taiwán de telón de fondo

El foro arrancará bajo la sombra de nuevos ataques cruzados entre EE. UU. e Irán este mismo jueves, lo que sumará presión al discurso de Hegseth, previsto para el sábado y uno de los platos fuertes del Diálogo. Mientras, las negociaciones de paz entre las partes continúan, mediadas por Pakistán, que también participa en el encuentro en la ciudad-Estado asiática.

"Sospecho que el conflicto entre EE.UU.-Israel e Irán pesará mucho (en el foro), dadas sus repercusiones en los precios del combustible, los fertilizantes, el helio, el aluminio y los plásticos", asegura a EFE Chong Ja Ian, analista político de la Universidad Nacional de Singapur, si bien las implicaciones de la guerra trascienden el impacto económico y plantean otros interrogantes sobre seguridad.

Varios países asiáticos con los que Washington mantiene acuerdos en Defensa no solo están preocupados por la crisis energética derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz, sino también por puntos calientes regionales como Taiwán, Corea del Norte o el mar de China Meridional, ahora que Oriente Medio acapara el foco militar estadounidense.

"Ha habido una retirada de interceptores de Corea del Sur, un retraso en las entregas de misiles Tomahawk a Japón y una pausa en la venta de armas a Taiwán, todo por la necesidad de EE. UU. de centrarse en Irán", subraya Ian.

Hegseth podría aprovechar el Shangri-La para tratar de tranquilizar a sus socios, reiterando que EE. UU. cumplirá con sus deberes de seguridad en una región clave en su pulso con China y en la que realiza decenas de ejercicios militares multilaterales cada año, que han ido en aumento, hasta los 112 en 2026.

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Pero "el compromiso por sí solo no se traduce necesariamente en capacidad", advierte Ian, que considera "motivo de preocupación" un eventual estallido simultáneo de varias crisis, por ejemplo en torno a Taiwán, isla autogobernada que China considera "parte inalienable" de su territorio y alrededor de la cual la tensión ha vuelto a recrudecerse tras la reunión en Pekín entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping hace dos semanas.

La renovada incertidumbre en torno a Taiwán pivota sobre las declaraciones de un funcionario estadounidense que aseguró que Washington ha pausado una transferencia de armamento a Taipéi valorada en 14.000 millones de dólares, después de que Trump admitiera al abandonar China que la venta es una "baza negociadora", rompiendo la dinámica tradicional.

En un foro cuyos paneles abiertos a preguntas del público dan pie a postulados menos rígidos de lo habitual entre altos cargos de Defensa, es probable que la cuestión de Taiwán salga relucir, aunque en ausencia por segundo año consecutivo del ministro chino, Dong Jun.

En su lugar, acudirá una delegación de académicos y expertos de la Universidad Nacional de Defensa, la Academia de Ciencias Militares y la Armada, similar a la presente en la edición pasada, en un gesto que parece reflejar la pérdida de importancia del foro para los intereses de Pekín, cada vez más centrado, según expertos, en encuentros que "organiza y sobre cuya agenda ejerce un mayor control".

"La inestabilidad dentro del aparato de defensa chino" es otro de los aspectos que podrían pesar sobre el gigante asiático durante el foro, tras la destitución en enero del general de más alto rango de China, Zhang Youxia, de su cargo de vicepresidente primero de la Comisión Militar Central (CMC), en el marco de la purga anticorrpución de Xi, con quien mantenía lazos personales.

Organizado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), con sede en Londres, el Diálogo Shangri-La, convertido en una de las principales conferencias internacionales de seguridad, celebra su vigésimo tercera edición del 29 al 31 de mayo en el hotel homónimo del próspero Singapur.