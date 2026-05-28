El Museo Británico cancela un evento sobre cultura judía al conocer planes de boicotearlo

La cancelación, inmediatamente recogida por numerosos medios británicos, se produce en medio de denuncias sobre el creciente número de ataques antisemitas en el país, exacerbados en los últimos años, desde el comienzo de la guerra de Israel contra Gaza y luego contra Líbano e Irán.

El museo fue informado de que "un número significativo" de los espectadores registrados en el evento de hoy tenían como intención boicotearlo, y aunque la institución "reconoce el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión", quiso priorizar la protección de los participantes y del público de actos de "intimidación".

El evento era una conferencia sobre el antiguo Israel y Judea, en la que iban a participar especialistas e investigadores, dentro del centenar de actos de este mes que están previstos en varios lugares del Reino Unido.

El museo emitió un comunicado en el que asegura que la cancelación se decidió "para proteger el evento, y no para minusvalorarlo", y prometió pensar en una nueva fecha de celebración "en un entorno que salvaguarde con seguridad tanto la experiencia de los espectadores como la integridad del programa".