El Parlamento ucraniano ratifica acuerdo para préstamo europeo de 90.000 millones de euros

Según el documento ya firmado por ambas partes y que hoy ha recibido el visto bueno de la Rada, Ucrania sólo tiene que devolver el dinero si recibe suficientes reparaciones de Rusia para hacerlo.

“Les estoy agradecido a todos los diputados que han ratificado de forma tan rápida el acuerdo”, dijo en sus redes sociales el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El Parlamento ucraniano ratificó el acuerdo después de que el Consejo Europeo finalizara sus últimos detalles el pasado 23 de abril, al levantar Hungría el veto con que el ya ex primer ministro magiar Viktor Orbán bloqueó el préstamo desde su aprobación en diciembre por parte de los Veintisiete hasta su derrota en las elecciones del 12 de abril.

Un total de 298 diputados de la Rada, que cuenta con 450 escaños, votaron a favor del documento.

“La primera partida, de 3.200 millones de euros, se espera en las próximas semanas”, dijo en sus redes sociales el ministro de Finanzas de Ucrania, Serguí Marchenko.

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La Rada ucraniana habrá de aprobar, para recibir todo el dinero, las reformas fiscales pactadas por Kiev con la UE.