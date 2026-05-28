El periodista y escritor Álex Grijelmo, candidato a ocupar la silla 'o' de la RAE

La lectura de los elogios y méritos del candidato se efectuará en el pleno del 4 de junio, y la votación se llevará a cabo el 11 de junio, según informó la RAE en su página web.

Su candidatura ha sido avalada por tres académicos, tal y como estipulan las normas de ingreso: Juan Luis Cebrián, José Antonio Pascual y Salvador Gutiérrez Ordóñez.

Este anuncio se produce apenas unos días después de que el escritor Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942), nacionalizado español y exiliado en España, fue elegido este jueves para ocupar la silla 'L'.

Grijelmo (Burgos, 1956) ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el diario 'El País', con cargos como redactor jefe de las áreas de Madrid, Sociedad y Deportes, y fue el responsable del libro de estilo de este medio.

Ha sido director periodístico de la cadena de periódicos locales y regionales del grupo Prisa, director general de Contenidos de Prisa Internacional y desde 2018 dirige la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS.

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Entre 2004 y 2012 fue presidente de la Agencia EFE y, desde este cargo, impulsó la creación de la Fundación del Español Urgente en 2005. Es autor de numerosos libros sobre el lenguaje, como 'El estilo del periodista' (1997), 'Defensa apasionada del idioma español' (1998) y 'El genio del idioma' (2004).

El pleno de la RAE cuenta con un total de cuarenta y seis sillas. Actualmente, está también pendiente la lectura de los discursos de ingreso de la filóloga Cristina Sánchez López, elegida para ocupar la silla 'p', vacante tras el fallecimiento de Francisco Rico, y la del escritor Sergio Ramírez, quien ocupará la silla 'L', que dejó vacante Mario Vargas Llosa.