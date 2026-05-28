En Puerto Rico cinco personas se declaran culpables de tráfico ilegal de aves migratorias

Los implicados fueron identificados como Ricardo Morales Colón, Derline Cordero Galloza, Ezequiel Muñiz Salas, Edison Pérez Collado y Héctor Rivera González, según menciona un comunicado de prensa de la Fiscalía federal.
De acuerdo con el escrito de acusación, los acusados capturaban a las aves migratorias, se quedaban ilegalmente con ellas, las ponían en venta a través de las redes sociales y las vendían a compradores locales.
Además, negociaban el precio de las aves y hasta pagaban o recibían pagos por traerlas a Puerto Rico o cualquier otro lugar.
Las aves fueron identificadas como el pato gargantilla, el pato rabudo, también conocido como pato rabilargo, el pato suirirí piquirrojo, el ánade picopinto, el pato media luna o pato de alas azules, el ganso de Canadá, el pato de la Florida o pato huyuyo y la paloma coronita.
Morales Colón, Cordero Galloza, Muñiz Salas y Pérez Collado podrían enfrentar hasta cinco años en cárcel, mientras que Rivera González solo dos años.
El 5 de marzo se declararon culpables Morales Colón, Cordero Galloza y Muñiz Salas, Pérez Collado se declaró culpable el 23 de abril de este año, mientras que Rivera González lo hizo el 22 de mayo.
Las sentencias contra Morales Colón y Muñiz Salas serán el 17 de junio, la de Cordero Galloza el 29 de junio, la de Pérez Collado el 9 de julio y la de Rivera González el 7 de agosto.