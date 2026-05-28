Equipo económico de Sánchez apuesta por mantener baja inflación y reducir pobreza en Perú

En una rueda de prensa con la Asociación de Prensa Extranjera de Perú (APEP), una decena de expertos de varios partidos y organizaciones de izquierda expusieron el programa económico de Juntos por el Perú, el partido de Sánchez, que se enfrenta a la derechista Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial el 7 de junio.

"El porcentaje de población en pobreza en Lima Metropolitana en 2019 era 14 % y en 2025 está bordeando el 28 %, se ha duplicado. Tenemos 9 millones de personas pobres en Perú, entonces, el objetivo esencial del programa económico es mantener baja la inflación, mantener un crecimiento alto y, sobre todo, reducir sustancialmente el nivel de pobreza", dijo el economista Óscar Dancourt.

En este sentido, el jefe del equipo económico del partido Juntos por el Perú, Pedro Francke, afirmó que parece que los peruanos "se han acostumbrado" a "estas cifras terribles", pues el empobrecimiento en ciudades como Lima "es tremendo".

El equipo económico advirtió que el alza de los precios de los combustibles, provocado por el conflicto en Oriente Medio, tiene dos efectos importantes en la realidad peruana: frenar su economía y aumentar la inflación, lo que tradicionalmente causa el incremento de la pobreza.

Para mitigar estos fenómenos, puesto que comentaron que la tasa de inflación ya ha subido por encima del rango meta del Banco Central, señalaron que han elaborado un programa con tres medidas esenciales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La primera es utilizar el Fondo de Estabilización de los Combustibles, un instrumento del Ministerio de Economía y Finanzas, "para mitigar, aminorar, amortiguar el alza de los combustibles".

También extender los programas de lucha contra la pobreza al ámbito urbano, como Pensión 65 y Juntos, un proyecto que ya existe y que quieren extender a un millón de madres con bajos recursos en el primer año de gobierno.

En tercer lugar proponen el aumento del salario mínimo de 1.130 soles (330 dólares) a 1.500 soles (440 dólares), un incremento que consideran necesario pues el actual está por debajo del nivel de mercado.

A pesar de que durante la campaña de la primera vuelta electoral Sánchez fue crítico con el presidente del BCRP, Julio Velarde, el equipo económico reiteró que respetarán la autonomía del banco, mantendrán el sistema de metas de déficit fiscal y pretenden conservar una deuda baja sobre el PIB, una de la menores de la región.

Por último Francke afirmó que su país tiene "un enorme potencial de crecimiento económico" en las pequeñas empresas, emprendimientos y agricultura familiar, por lo que impulsarán facilidades, financiamiento y capacitación.

Sobre la minería, un tema por el que Sánchez ha sido cuestionado al presuntamente favorecer los intereses de la minería ilegal, el equipo técnico aseguró que la van a combatir con una nueva ley que favorezca la formalización de los trabajadores a través de un acompañamiento jurídico e instaurarán la trazabilidad de los minerales para conocer su origen.

Además, para promover la inversión privada minera, van a fomentar la reducción del tiempo del inicio de operaciones, que de media es ocho años, a dos años.