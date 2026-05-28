Fiscal y procurador piden regresar a etapa de investigación en el juicio contra Fujimori

El fiscal Germán Juárez dijo a los jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional que el Ministerio Público (Fiscalía) "no cuestiona el fallo del Tribunal Constitucional", que permitió a su vez la resolución judicial que archivó el juicio contra la líder del partido Fuerza Popular y alrededor de 40 dirigentes de la agrupación política, sino que "el tema es netamente procesal" sobre la ejecución de esa sentencia.

De acuerdo a Juárez, el caso Cócteles debería haber vuelto a la etapa de la investigación preliminar para poder corregir la acusación fiscal, dado que el Constitucional resolvió que no había sustento para los delitos de lavado de activos y organización criminal atribuidos al fujimorismo.

El caso abierto contra Fujimori se refiere al presunto financiamiento irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016 por parte de grandes empresas como la brasileña Odebrecht, y que fue presentado por el partido como los aportes de sus militantes en reuniones y cócteles pagados.

En ese sentido, Juárez pidió que se anule el archivo definitivo del caso porque la resolución judicial tenía una motivación incongruente y restringía sus atribuciones para modificar la investigación.

En el mismo sentido, el representante de la Procuraduría criticó que el archivamiento del juicio se haya extendido a todos los acusados junto a Fujimori y que el proceso debió haber regresado a la etapa de investigación preliminar y no ordenar un cierre en la etapa intermedia.

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A su vez, la abogada de Fujimori, Giuliana Loza, declaró que el Tribunal Constitucional ya ordenó resolver dentro del más breve término y que su sentencia dice que "el caso es inviable jurídicamente; aquí no hay caso de lavado ni de organización criminal".

En la audiencia virtual también participó el exesposo de Fujimori, Mark Vito Villanela, el único investigado que mantiene la acusación abierta en su contra, para pedir a la sala que también se aplique el archivamiento del caso para él.

Tras escuchar a las partes, los magistrados dejaron su decisión para el voto, la cual será informada en los próximos días.

La sesión se realizó a diez días de que la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se presente a la segunda vuelta presidencial de Perú contra el candidato izquierdista Roberto Sánchez.