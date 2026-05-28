Francia vive este jueves la jornada de temperaturas más altas de la ola de calor

En espera de que se conozca la temperatura media nacional, que el martes pasado ya había sido la más alta desde que existen registros para un mes de mayo con 24,9 grados, los servicios meteorológicos indicaron que hasta las 17.00 ya se habían constatado esos récords en Angulema (37,8 grados), Narbona (37,6) o Perpiñán (37,4)

Igualmente fueron niveles que no se habían alcanzado hasta ahora, los 36,1 grados a esa misma hora en Niort, los 36 de Bergerac, los 35,7 de Mont de Marsan, los 35,5 de Bergerac, los 35,5 de Agen o, mucho más al norte, los 33 grados de Caen, en Normandía, y los 32,1 grados de Calais, en la costa del Canal de la Mancha.

Los 39 se alcanzaron en algunos observatorios de pequeñas localidades, como en Fitou, en el departamento de Aude, en la fachada mediterránea. El anterior récord en Francia para un mes de mayo se había registrado en Sollacaro, en la isla de Córcege, el 25 de mayo de 2009 con 37 grados.

En París el termómetro subió hasta los 33 grados a las 17.00, lo que significa que desde el sábado se ha superado todos los días el listón de los 32 grados, y según Météo France eso va a seguir ocurriendo hasta el sábado 30.

Eso será una situación inédita, ya que en la capital francesa únicamente ha habido más de ocho días seguidos con temperaturas superiores a 32 grados tres veces desde que hay registros, y hasta ahora eso sucedió o en julio o en agosto, no en mayo.

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Otro elemento significativo de esta ola de calor en Francia, que debería finalizar a partir del domingo, es que las noches fueron también inusualmente calurosas, y así en la noche del miércoles al jueves no bajaron de 26,2 grados en Cap Béar, cerca de Perpiñán, y de 22 grados en Octeville, en Normandía (noroeste).

En la región de París, el mercurio tampoco bajó de 19-23 grados, según las ciudades, y en esa horquilla se quedaron también en buena parte de las del oeste de Francia.

Este jueves había 17 del centenar de departamentos que hay en Francia en alerta naranja por el calor, en la fachada atlántica y en la región de París. El viernes serán tres menos en la costa de Bretaña y de Normandía.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, presidió esta tarde una reunión con una decena de miembros de su gobierno para abordar un plan de resistencia ante las nuevas olas de calor que pueden llegar hasta el mes de septiembre.

Se trataba de examinar cuestiones como el estado de las reservas de agua en las capas freáticas, el riesgo de incendios o cambios en la atención al público en servicios como los centros escolares.