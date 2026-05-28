Fundación Vuitton dedicará gran retrospectiva a Gustave Fayet, impulsor del arte moderno

Con el titulo 'Gustave Fayet, coleccionista-creador', la muestra abrirá al público del 9 de octubre de 2026 al 8 de marzo de 2027, tras cuatro años en búsqueda de las obras de su "increíble" colección.

Las obras que la componían se dispersaron rápidamente -vendidas por sus hijos- a su muerte a muchos museos del mundo, recordó hoy su descendiente Barthélémy d'Andoque de Sériège, presidente de la Asociación Museo de Arte Gustave Fayet en Fontfroide (sur).

Siguiendo la línea de sus exposiciones dedicadas a grandes coleccionistas como Serguéi Shchukin, los hermanos Morozov o Samuel Courtauld, la institución parisina reunirá por primera vez en más de un siglo una parte sustancial de la extraordinaria colección de Gustave Fayet (1865-1925), además de una amplia selección de sus propias creaciones artísticas.

El proyecto, que cuenta con el apoyo de 64 instituciones internacionales y 71 colecciones privadas, ocupará todos los espacios de la Fundación Louis Vuitton y se articulará en dos grandes secciones: 'Gustave Fayet coleccionista' y 'Gustave Fayet creador', con un recorrido que explorará los vínculos entre colección, creación y compromiso artístico.

La exposición reunirá más de 740 obras y documentos, entre ellos más de 250 piezas procedentes de una colección hoy dispersa por todo el mundo y 325 obras creadas por el propio Fayet, muchas de ellas nunca antes expuestas y restauradas especialmente para esta ocasión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El recorrido pondrá en valor un conjunto excepcional de obras maestras de Vincent van Gogh, Paul Gauguin y Odilon Redon, además de pinturas y pasteles de Edgar Degas, Paul Cézanne, Henri de Toulouse-Lautrec, Pierre-Auguste Renoir, Berthe Morisot, Paul Signac, Pierre Bonnard, Édouard Vuillard y Henri Matisse.

Uno de los momentos más destacados de la exposición será el regreso a Francia del 'Autorretrato con la oreja vendada' de Van Gogh, ausente del país desde 1937 y no prestado para ninguna exposición desde 1990. La obra dialogará con el 'Autorretrato con paleta' de Gauguin, en un inédito encuentro entre dos visiones radicales del artista moderno.

La muestra también reunirá tres célebres pinturas de Gauguin -'El Cristo amarillo', 'Retrato del artista con el Cristo amarillo' y 'El Calvario bretón'- vinculadas históricamente a Fayet, quien compró además la primera obra que vendió Picasso.

Otro de los grandes hitos será la presentación pública del monumental conjunto decorativo realizado por Odilon Redon para la biblioteca de la abadía de Fontfroide, adquirida y restaurada por Fayet en 1908. Las obras 'El Día', 'La Noche' y 'El Silencio', consideradas verdaderos testamentos artísticos del pintor simbolista, serán mostradas por primera vez al público.

La segunda parte de la exposición estará dedicada a la faceta de Fayet como creador y empresario artístico. Pintor, acuarelista, ceramista, diseñador textil, decorador y editor, Fayet desarrolló una intensa actividad en el ámbito de las artes decorativas, desde el Art Nouveau hasta el Art Déco.

El recorrido incluirá cerámicas, acuarelas sobre papel secante, tapices, diseños textiles, libros ilustrados y vestidos restaurados especialmente para la ocasión. Entre las piezas más destacadas figuran los tapices creados para el Atelier de la Dauphine, fundado por Fayet en París en 1920, cuyas creaciones tuvieron gran éxito.

La comisaria general del proyecto Sylvie Patry, especialista en arte de finales del siglo XIX y principios del XX, manifestó hoy su esperanza de que esta exposición contribuya a "hacer emerger a uno de los mayores coleccionistas de principios del siglo XX" y "contribuir a su inmortalidad".

Mientras que Angeline Scherf, directora de la sección dedicada a la obra creativa de Fayet, destacó sus múltiples facetas, su "frenesí" coleccionista y su "buen ojo" para el arte.

La escenografía está a cargo del director de ópera canadiense Robert Carsen, quien diseñará un recorrido inmersivo inspirado en los universos personales, las residencias y las colecciones del artista, "un hombre increíble que muy pocos conocen", dijo, tras vaticinar que "habrá un antes y un después" de esta exposición.

La muestra irá acompañada de dos publicaciones coeditadas con Gallimard, una base de datos digital abierta al público y un simposio internacional dedicado a profundizar en la figura de Fayet y en su influencia en el desarrollo del arte moderno y las artes decorativas.