Gremio keniano denuncia negociaciones con EEUU para instalar un centro de ébola en el país

“KMPDU denuncia la hipocresía de las negociaciones secretas en curso entre el Gobierno de Kenia y la administración de los Estados Unidos con respecto al establecimiento de una instalación de tratamiento y cuarentena por Ébola en la base aérea de Laikipia”, indicó un comunicado del sindicato.

El gremio reclamó “absoluta transparencia” respecto a elegir a Kenia como “el vertedero designado para los ciudadanos estadounidenses expuestos, mientras que se pasa por alto a las naciones que limitan directamente con el epicentro”.

La protesta de los sanitarios fue hecha pública después de que el ministro de Salud keniano afirmara en un documento que hay “conversaciones en curso” con la Administración del presidente Donald Trump “para fortalecer los mecanismos de preparación y respuesta ante la enfermedad por el virus del Ébola”.

Las declaraciones se emitieron después de que el New York Times publicara este miércoles que Estados Unidos planea desviar a Kenia a ciudadanos estadounidenses expuestos al virus del Ébola para su observación y tratamiento, en lugar de repatriarlos para ser atendidos en unidades médicas especializadas como se hizo en brotes anteriores.

“Si es demasiado peligroso para Estados Unidos, es demasiado peligroso para Kenia. Exigimos la publicación inmediata del texto bilateral y una explicación de por qué Kenia está siendo señalada estructuralmente para asumir los riesgos de bioseguridad de una superpotencia extranjera”, añadió el comunicado firmado por el doctor Davji Bhimji Atellah, secretario general y director ejecutivo de KMPDU.

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Además, Atellah alertó que los hospitales públicos de Kenia carecen de reactivos de diagnóstico básicos, medicamentos esenciales e infraestructura funcional de cuidados intensivos.

“Sin embargo, el gobierno está forzando nuestros ya debilitados mecanismos de seguridad nacional y vigilancia de la salud pública para albergar un centro de riesgo biológico financiado por el extranjero”, remarcó.

También reclamó que, en caso de que este centro se lleve a cabo, se emplee a “los miles de médicos y enfermeras kenianos desempleados en el sistema público general”.

Por último, el líder sindical advirtió que “si el Ministerio de Salud procede a entregar la seguridad sanitaria de Kenia para complacer a amos extranjeros”, el KMPDU se movilizará a nivel nacional.

Según el New York Times, un equipo del Servicio de Salud Pública de EE.UU. está siendo entrenado para desplegarse en Kenia, donde Washington está habilitando una instalación para que sus nacionales puedan pasar la cuarentena o recibir tratamiento médico.

Kenia ha intensificado la vigilancia en distintos puntos de entrada al país, designado laboratorios para realizar pruebas y fortalecido mecanismos de coordinación.

Hasta el momento se ha examinado a unos 55.000 viajeros y se han realizado pruebas a un total de diez casos, con resultados negativos.

La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) cifró este jueves en 246 las “muertes sospechosas” registradas en la RDC y Uganda por la epidemia de ébola, mientras que el pasado viernes la OMS elevó de 'alto' a 'muy alto' el riesgo por el brote.