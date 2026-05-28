Haití y República Dominicana reanudarán vuelos desde el sábado tras dos años suspendidos

Las operaciones aéreas comerciales de pasajeros y de carga se reanudarán desde el Aeropuerto Internacional de Cabo Haitiano, en el norte del país, de acuerdo con la información del MAEC.

En Cabo Haitiano la situación es mucho más estable que en Puerto Príncipe, la capital haitiana que se sirve del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, que aunque está formalmente abierto opera de forma intermitente.

La República Dominicana suspendió el 5 de marzo de 2024 las operaciones aéreas de pasajeros desde y hacia Haití, un país que desde 2018 enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, caracterizada por la proliferación de ataques armados, masacres, robos y violaciones por parte de bandas armadas.

La reanudación de los vuelos se anunció el pasado 17 de abril durante una del canciller dominicano, Roberto Álvarez, y su homóloga haitiana, Raina Forbin, en las instalaciones del Parque Industrial Codevi, ubicado en la frontera común.

En su comunicado de este jueves, el Ministerio de Exteriores reafirmó el compromiso del Gobierno haitiano "con el mantenimiento de un diálogo permanente, franco y constructivo" con las autoridades dominicanas, en un espíritu "de buena vecindad, respeto mutuo y cooperación mutuamente beneficiosa".