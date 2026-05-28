Incautan el 'tesoro' del fallecido mafioso Messina Denaro en paraísos fiscales y España

Las acciones se está llevando a cabo en Italia, Andorra, Gibraltar, islas Caimán, Luxemburgo, Suiza, Líbano, Principado de Mónaco y en España, en concreto en las ciudades de Málaga, Marbella, Benahavís y Puerto Banús, en estrecha colaboración y coordinación con los órganos judiciales y policiales correspondientes, informó este jueves la Guardia de Finanzas italiana en un comunicado.

Con esta operación, señala la nota, culmina una intensa labor de investigación que ha permitido reconstruir un imponente patrimonio fruto de la reinversión, incluso a través de sociedades "offshore, de ingentes capitales derivados de actividades de narcotráfico, que prosperaron ya desde los años 80 realizadas por la Cosa Nostra de Trapani (Sicilia) y en interés de su propio líder, Matteo Messina Denaro.

Se trata sólo de una parte del "tesoro" de Messina Denaro, que podría elevarse a 4.000 millones de euros, según algunos medios, y que el mafioso amasó durante los años en que estuvo prófugo y en los que siguió guiando las actividades criminales del clan.