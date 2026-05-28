La chilena Camila Roeschmann gana en Cuba el premio Casa de las Américas de teatro

El jurado, integrado por la mexicana Raquel Araújo, el peruano Percy Encinas, la argentina Marina Jurberg, el colombiano Johan Velandia, y el cubano Helmo Hernández, valoró en la obra de Roeschmann la manera en que "problematiza el lenguaje y la subjetividad, sin renunciar a una escritura rigurosa ni a una dimensión crítica de gran actualidad".

También resaltó en su fundamentación del galardón "la lucidez con la que aborda la despersonalización en el ámbito laboral contemporáneo" y "la solidez de su propuesta técnica, la originalidad de su dispositivo espacial y la potencia de sus personajes".

Asimismo, el jurado reconoció con menciones las obras 'El cielo duplicado', del boliviano Marcelo Martínez Meneses, y 'A través de Ana', de la argentina María Sol Rodríguez Seoane.

Según informaron los organizadores de la edición 66 del Premio Casa, el jurado de teatro falló el resultado en esta fecha debido a que sus deliberaciones se extendieron por el gran número de obras concursantes.

Los premios otorgados en las categorías de literatura testimonial y ensayo histórico-social, también convocados, ya se habían anunciado en abril, para escritores de El Salvador y Cuba, respectivamente.

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Desde su creación, en 1959, centenares de autores de la región han sido premiados en géneros que van desde la poesía y la narrativa hasta el ensayo y el teatro.

Los promotores de esta cita literaria lo consideran una plataforma importante para los escritores emergentes y establecidos para dar a conocer sus obras, así como un reflejo de la diversidad y la riqueza cultural de las Américas y el Caribe.