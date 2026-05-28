La exministra principal escocesa Sturgeon se siente “engañada y traicionada” por Murrell

Sturgeon realizó estas declaraciones durante un acto literario en Irlanda, en su primera aparición pública desde que Murrell admitiera el lunes ante el Tribunal Superior de Edimburgo haber desviado dinero del SNP entre 2010 y 2022.

La exlíder independentista aseguró que está “asimilando haber estado casada con alguien a quien en realidad no conocía en absoluto” y calificó los últimos días como “la peor semana de su vida”.

Murrell, de 61 años y exdirector ejecutivo del SNP durante más de dos décadas, reconoció haber utilizado parte de los fondos investigados para adquirir artículos de lujo, joyas, cosméticos, vehículos y una autocaravana.

El exdirigente nacionalista permanece en prisión preventiva y conocerá su condena el próximo 23 de junio.

“No estoy bien, pero estaré bien”, dijo. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y una ovación del público al término del acto.

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Por su parte, el ministro principal escocés, John Swinney, rechazó este jueves las peticiones para abrir una investigación parlamentaria sobre el caso y aseguró estar “horrorizado” por la conducta de Murrell.

Swinney sostuvo además que no considera necesaria una investigación en Holyrood (sede del Gobierno escocés) tras la pesquisa policial “forense” desarrollada durante cinco años.

El caso forma parte de la investigación policial conocida como Operation Branchform, abierta en 2021 sobre las finanzas del SNP y el uso de fondos recaudados para una eventual campaña por un segundo referéndum de independencia, después del celebrado en 2014.

Sturgeon fue detenida e interrogada por la policía escocesa dentro de esa investigación y respondió repetidamente “sin comentarios” a los detectives, aunque finalmente quedó exonerada y no llegó a ser acusada de ningún delito.

“Al final fui exonerada, pero la gente me señala por los delitos de otra persona”, afirmó Sturgeon.

La dirigente nacionalista, que dimitió en 2023 tras más de ocho años al frente del Gobierno autónomo escocés, aseguró además que ofrecerá su versión completa de los hechos una vez concluya el proceso judicial contra Murrell.