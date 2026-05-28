La gobernadora de Nueva York firma presupuesto centrado en "familias" y "asequibilidad"

La política demócrata, que busca la reelección en noviembre, firmó el documento en un acto transmitido en directo por internet en el que felicitó a los legisladores por superar muchos "retos" para sacar adelante un "presupuesto extraordinario que pone a las familias y neoyorquinos por delante".

"Vamos a continuar con nuestra agenda completa de asequibilidad, con un reembolso energético, comidas en las escuelas, tasas de seguros de automóvil más bajas, cuidado infantil universal (...), propinas sin impuestos...", dijo, enumerando algunas de las medidas incluidas en la ley presupuestaria.

Hochul aprovechó para criticar al Gobierno de Donald Trump, e incidió en el impacto de la guerra en Irán sobre el costo de los servicios eléctricos, algo que pretende compensar con una partida de 1.000 millones de dólares para entregar cheques de 200 dólares a más de 8 millones de residentes.

También señaló el cuidado infantil universal como "un asunto clave", y que comparte con el alcalde de la ciudad de Nueva York, el socialdemócrata Zohran Mamdani, a quien impidió subir la carga fiscal a los más ricos pero concedió un nuevo impuesto para viviendas de lujo.

Mamdani también logró asistencia para la Gran Manzana por valor de unos 8.000 millones de dólares para cerrar un déficit local que achaca a la anterior administración, del demócrata Eric Adams, y mejoras en las pensiones para profesores, policías y bomberos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presupuesto estatal se aprobó en la fecha más tardía en casi dos décadas, con ocho semanas de retraso, por los desacuerdos en torno a algunas de las políticas que incluye, entre ellas las migratorias y las climáticas.

En cuanto a las políticas migratorias, se limita la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y su cooperación con la Policía local, además de exigir que los agentes muestren el rostro y usen órdenes judiciales para redadas en escuelas, hospitales y templos.

También modifica leyes climáticas en vigor al flexibilizar la meta de recortar las emisiones de gases de efecto invernadero de un 40 % en 2030 a un 60 % en 2040, pero incluye una partida de 1.000 millones para desarrollar energías renovables, sujetas a vetos del Gobierno de Trump, según indicaron medios locales.

Nueva York, un bastión demócrata con una de las cargas fiscales más altas de Estados Unidos, tiene uno de los mayores presupuestos del país, junto con California, Texas y otros grandes estados, y también se sitúa entre los de mayor gasto per cápita.