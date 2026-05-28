La ONU alerta de la "persistencia" de la pobreza en Guatemala, que se sitúa en el 56 %

A pesar de este desembolso, la falta de oportunidades sigue golpeando con fuerza a una población de 18,7 millones de personas: la pobreza extrema se mantiene estancada en el 16,2 % y el empleo informal afecta al 67,9 % de los trabajadores, según revela el Informe Anual de Resultados 2025 de la ONU.

El documento detalla que entre 2021 y 2025 el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) desplegó 378 iniciativas de desarrollo en el país centroamericano.

Sin embargo, la movilización de fondos internacionales mostró una tendencia a la baja en la recta final del período, ya que tras alcanzar un techo de 250,1 millones de dólares en 2022, la ejecución anual descendió a 213 millones en 2024 y cerró en 187,9 millones de dólares en 2025.

El panorama reflejado por el organismo mundial sigue siendo especialmente crítico para los menores del país centroamericano, donde el 80,8 % de los niños, niñas y adolescentes vive en condiciones de precariedad económica.

Asimismo, el informe de la ONU reveló preocupación en materia de derechos humanos, tras documentar 1.465 ataques dirigidos contra defensores, periodistas y operadores de justicia durante el ciclo.

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Frente a este escenario, el organismo reportó que las operaciones de asistencia permitieron que 4,5 millones de personas en Guatemala ampliaran su acceso a servicios sociales esenciales durante el último año.

Entre las acciones ejecutadas destaca el apoyo logístico al Estado para la instalación de más de 50.000 pisos de concreto en hogares vulnerables, logrando la declaración de 10 municipios libres de pisos de tierra.

El informe resalta la implementación de la primera acción anticipatoria colectiva de Centroamérica frente a la sequía en el Corredor Seco, la cual brindó asistencia preventiva a 67.500 personas en riesgo de inseguridad alimentaria.

"No se trata de responder a emergencias cuando estas ocurren, se trata de construir capacidades previas, anticipar riesgos, proteger avances del desarrollo y reducir vulnerabilidades antes de que las crisis se profundicen", afirmó el coordinador residente de la ONU en Guatemala, Miguel Barreto, quien anunció una nueva intervención para mitigar el fenómeno de El Niño.

"Hoy estos logros toman forma y se ven acompañados por resultados concretos, y en ellos reside la defensa de los valores democráticos porque, sin resultados que demuestren que satisfacen las necesidades, la población no va a trasladar la confianza a las instituciones", dijo el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, tras recibir el informe.

Para el nuevo ciclo estratégico fijado entre 2026 y 2030, la ONU y el Ejecutivo guatemalteco acordaron incorporar, por primera vez, la movilidad humana y la migración como una prioridad de desarrollo nacional.