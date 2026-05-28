Los peregrinos a La Meca completan sin incidentes el tercer día de rituales del 'hach'

Este jueves, los peregrinos lanzaron piedras a las tres columnas, el ritual que simboliza la lapidación del diablo, y se instalaron al valle de Mina, a unos seis kilómetros de la Gran Mezquita de La Meca, dentro de los rituales del 'hach' o peregrinación a esa ciudad santa del islam.

Los peregrinos son transportados desde sus alojamientos en Mina hasta el recinto de Yamarat -ubicado en el extremo oeste de la localidad de Mina- en autobuses lanzadera, siguiendo un plan de gestión de multitudes organizado para evitar aglomeraciones, informaron las autoridades saudíes.

Asimismo, la Seguridad Pública de Riad publicó un vídeo que documenta el movimiento de los peregrinos y la gestión de la multitud, y que muestra un flujo fluido y sin aglomeraciones ni empujones en los niveles del puente de Yamarat, que conecta los campamentos de Mina con las vías de acceso a la Gran Mezquita de la Meca.

El recinto de Yamarat tiene capacidad para 300.000 peregrinos por hora, y estos son dirigidos hacia él según un horario preciso para garantizar que el ritual de la lapidación se desarrolle sin problemas y sin congestión.

El portavoz del Ministerio de Salud, Abdulaziz Abdulbaqi, declaró este jueves que "la salud general de los peregrinos es estable y tranquilizadora, y que no se han registrado riesgos para la salud".

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El Ministerio de Salud también anunció que su centro de atención telefónica unificado recibió más de un millón de llamadas en siete idiomas diferentes desde el inicio de la temporada del 'hach' hasta este miércoles.

Ese día, los fieles se dirigieron a la zona de Yamarat, donde lanzaron piedras contra la columna mayor, el único pilar que se apedrea el primer día de la festividad del Aíd al Adha.

En los próximos días, los peregrinos se desplazarán a la Gran Mezquita de La Meca para efectuar el Tawaf al Ifadah, que consiste en circunvalar siete veces la Kaaba, uno de los pilares del 'hach'.

Todos los rituales se realizan en La Meca, aunque los peregrinos visitan antes o después del evento la mezquita del profeta en la ciudad de Medina, a unos 400 kilómetros al norte de la ciudad santa.

El 'hach', uno de los cinco pilares del islam que este año congregó a casi dos millones de personas, es obligatorio para cada musulmán cuya salud y recursos económicos se lo permitan.