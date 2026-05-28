Mamdani lanza comisión para revisar Carta Municipal y reducir la burocracia en Nueva York

El nuevo organismo estará presidido por el demócrata Patrick Gaspard y realizará 10 audiencias públicas en los cinco distritos de la ciudad para escuchar a los neoyorquinos antes de que las propuestas sean sometidas a votación el próximo noviembre, según un comunicado.

Además, la comisión estudiará modernizar prácticas de eficiencia, ahorro, reservas y presupuesto.

Asimismo, indicó que se prevé que la labor de la Comisión, que contará con varios miembros latinos, incluya la eliminación de las barreras burocráticas "obsoletas" que ralentizan los proyectos de infraestructura y retrasan los servicios.

También busca dotar a las agencias municipales de la autoridad, las herramientas de control y la flexibilidad necesarias para ejecutar los programas con eficacia.

La Comisión también podrá considerar reformas adicionales que surjan a través de la participación ciudadana, los testimonios y la investigación, destacó el comunicado de la Alcaldía.

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"Los neoyorquinos merecen un gobierno que trabaje tan duro como ellos y que sea tan cuidadoso con su dinero como ellos. La Comisión de Eficiencia Gubernamental analizará a fondo el funcionamiento del gobierno municipal e identificará las reformas necesarias para ofrecer servicios más rápidos, inteligentes y eficaces a la gente trabajadora" señaló Mamdani en el comunicado.

La primera reunión de la Comisión será el 4 de junio y la primera audiencia pública el 9 de junio.

Gaspard, exembajador de EE.UU. en Sudáfrica y exdirector de la Oficina de Asuntos Públicos de la Casa Blanca bajo el Gobierno de Barack Obama, entre otros cargos, destacó por su parte que los neoyorquinos merecen y necesitan un gobierno "que pueda construir una infraestructura con urgencia, promover el crecimiento de las pequeñas empresas y hacer de la ciudad un lugar más habitable con guarderías accesibles y alimentos a precios asequibles".