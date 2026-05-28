Ministros iberoamericanos apuestan por una educación inclusiva, equitativa y de calidad

La ministra de Educación española, Milagros Tolón, comunicó la aprobación de esta declaración durante la clausura de la XXIX Conferencia Iberoamericana de ministros de Educación, celebrada en Barcelona (noreste de España).

El encuentro forma parte de las conferencias sectoriales de preparación de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Madrid el próximo noviembre.

Según la ministra, el acuerdo llega en un momento marcado por "profundas transformaciones" que afectan a todos los países, como los cambios en el empleo, las desigualdades educativas, la emergencia climática y la necesidad de preparar a los jóvenes para un mundo en constante cambio.

La titular española de Educación aseguró que el objetivo de la declaración es "reforzar la cooperación iberoamericana" y avanzar hacia "acuerdos compartidos" en ámbitos que ya condicionan el presente y el futuro de los sistemas educativos.

La Declaración de Barcelona se vertebra en torno a tres grandes ejes, el primero de ellos la inteligencia artificial aplicada a la educación y a la formación profesional, con el objetivo de establecer marcos comunes para un uso ético, seguro, crítico y responsable de esta tecnología.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tolón señaló que los países coinciden en situar la IA "al servicio de la educación" para ampliar oportunidades y reforzar el trabajo docente, pero evitando que genere "nuevas brechas y desigualdades".

El segundo eje sitúa la formación profesional como una herramienta decisiva para el empleo y plantea una estrategia compartida para impulsar sistemas de formación más flexibles, inclusivos, acreditables y "conectados con las necesidades del mercado laboral".

El tercer eje aborda la resiliencia de los sistemas educativos ante emergencias climáticas, ciberamenazas, crisis sanitarias u otras situaciones que puedan afectar a la continuidad educativa, con una guía iberoamericana de prevención, actuación y recuperación en los centros.