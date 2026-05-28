Múnich y Leipzig acogerán el primer centro de Yad Vashem fuera de Israel

"Una señal clara de memoria, responsabilidad y democracia: Yad Vashem abre por primera vez en su historia una sede internacional, concretamente en Múnich. Esto demuestra que la vida judía ocupa un lugar firme en Baviera", escribió en X en jefe del Gobierno bávaro, Markus Söder, quien aseguró que se trata de un "honor" para este estado federado, en el sur de Alemania.

Se mostró convencido de que "precisamente en tiempos en los que el antisemitismo vuelve a aumentar, se necesita una postura clara, una cultura viva de la memoria y lugares de formación".

"Porque 'Nunca más' no es una mera frase, sino un mandato permanente para todos nosotros. Con el nuevo centro educativo, Baviera e Israel envían juntos una señal importante a favor de la humanidad y la democracia y contra el olvido", añadió.

"Asumimos nuestra responsabilidad histórica: los horrores del nacionalsocialismo no deben repetirse jamás. Para ello se necesitan lugares de memoria y educación como Yad Vashem, para que nunca se olvide lo que ocurrió. Se trata de un claro compromiso con la democracia y contra el antisemitismo", afirmó, y dijo comprometerse personalmente como jefe de Gobierno.

Por su parte, el jefe del Gobierno sajón, Michael Kretschmer, aseguró que "para Sajonia, formar parte del nuevo centro educativo sobre el Holocausto en Alemania es un gran honor y, al mismo tiempo, una responsabilidad".

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El hecho de que también Leipzig vaya a desempeñar en el futuro un papel importante "tiene mucho que ver con la confianza y con los actores locales", dijo, al aludir a "una comunidad judía que ha vuelto a crecer con fuerza", a una red muy activa y a instituciones de renombre, entre ellas el Centro Cultural y de Encuentro Ariowitsch-Haus.

Se mostró convencido además de que Leipzig puede servir de puente hacia Europa del este, también en la colaboración con Polonia y la República Checa en el ámbito de la educación y la memoria.

"En efecto, la educación y el encuentro son fundamentales para mantener vivo el recuerdo y hacer comprensible la historia. La educación y los nuevos espacios educativos son necesarios e importantes para hacer frente de forma decidida y clara al antisemitismo, los prejuicios, la desinformación y cualquier forma de relativización del Holocausto", subrayó.

En un comunicado, Yad Vashem informó este jueves de que con la apertura de un centro conmemorativo en Múnich reforzará su compromiso a nivel mundial con la educación sobre el Holocausto y la labor de la memoria.

Con su ubicación en Múnich, este centro, con el que se aspira lograr el mayor alcance e impacto pedagógico posible, servirá como plataforma nacional para un público de toda Alemania y los países vecinos, agrega.

Yad Vashem quiere además a abrir una sucursal adicional de su centro educativo en Leipzig, una instalación más pequeña que ofrecerá espacios de aprendizaje interactivos y dirigirá su oferta a docentes de toda la región y de los países vecinos.

"A medida que nos alejamos cada vez más de la época de los testimonios de los supervivientes, una educación sobre el Holocausto basada en datos históricos es más importante que nunca. A través de este centro educativo, Yad Vashem llevará su enfoque pedagógico específico a Alemania y lo hará en un momento crítico en el que están aumentando la relativización, la instrumentalización o la negación del Holocausto, así como el antisemitismo", declaró el presidente de Yad Vashem, Dani Dayan.

Agregó que la elección de Múnich, cuna del partido nazi (NSDAP), tiene un profundo significado simbólico y refleja lo importante que es "afrontar esta historia allí donde tuvo su origen".

Está previsto que el centro abra sus puertas en un plazo de tres años.