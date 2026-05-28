Museo de Historia Natural de Nueva York "ficha" a Messi y Cristiano Ronaldo para Mundial

Además de posar junto a los dinámicos futbolistas de cera, los visitantes pueden poner a prueba sus habilidades futbolísticas mediante simuladores digitales, competencias virtuales donde los usuarios pueden alternar entre delanteros y guardametas, entre otras actividades.

El AMNH también ha instalado la muestra temporal gratuita 'For the Win: Objects of Sports Excellence' ('Por la victoria: objetos de excelencia deportiva'), que recopila trofeos, medallas y piezas de joyería icónicas de leyendas del deporte.

Además, se instalarán pantallas en diversas galerías para ver los partidos del Mundial, una de ellas estará en el teatro LeFrak, un auditorio que cuenta con una gigantesca pantalla de 60 por 40 pies (18 por 12 metros) y capacidad para albergar a más de 900 espectadores.

La sede de Nueva York/Nueva Jersey albergará en el estadio MetLife ocho partidos del Mundial: Brasil-Marruecos el 13 de junio, Francia-Senegal el 16, Noruega-Senegal el día 22, Ecuador-Alemania el 25, Panamá-Inglaterra el 27, así como un partido de la fase de dieciseisavos de final, uno de octavos y la final.

Las autoridades locales prevén que esto se traduzca en un impacto de más de 1,2 millones de visitantes y un beneficio de 3.000 millones de dólares para la región.

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El director ejecutivo del Comité Anfitrión de Nueva York y Nueva Jersey para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, Alex Lasry, dijo este jueves en una conferencia de prensa celebrada en el propio AMNH que la mayoría de los fanáticos vienen de cinco a siete días, y que muchos aficionados viajarán a la ciudad sin entrada para los estadios, buscando únicamente impregnarse del ambiente festivo.

Para responder a esta demanda, Julie Coker, presidenta y directora ejecutiva de NYC Tourism + Conventions, anunció una serie de iniciativas gratuitas por los cinco distritos de la Gran Manzana, incluyendo festivales para fans en puntos icónicos como la Plaza de Rockefeller, en el corazón de Manhattan, y el Centro de Tenis de EE.UU. en Queens.

Asimismo, la ciudad pondrá en marcha un programa de Pasaporte de Barrios en el que los usuarios podrán conseguir estampas en los pequeños comercios locales.

"Cuanto más compres localmente, más puntos puedes ganar y canjearlos por premios", explicó Lasry, detallando que entre los incentivos disponibles se incluirán artículos autografiados y la oportunidad de asistir a la final del campeonato.