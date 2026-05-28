Opositor venezolano cree que comicios presidenciales deben ser en el menor tiempo posible

"Nosotros creemos que en el menor tiempo posible tienen que venir las elecciones, creo que la primera elección tiene que ser la presidencial", señaló el exalcalde a los medios en el acto 'Organización y propuestas para la reconstrucción de Venezuela', organizado por su partido, Primero Justicia (PJ).

A su juicio, las elecciones del resto de cargos deben celebrarse después y deben incluir una renovación de todos los poderes públicos, controlados por personas afines al chavismo.

Ocariz considera que después del 3 de enero pasado, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, hay un sentimiento de esperanza en la colectividad por lo que cree que se debe llenar la política de contenido para evitar un hartazgo entre los ciudadanos.

"Hay mucha esperanza en la colectividad y por eso creo que la dirigencia política y la sociedad civil tienen que estar del lado de la gente y a la altura de lo que la gente pide y por eso creo que hay que dejar atrás ese vacío que hay en la política para llenarlo de propuestas, de propuestas concretas no utópicas", subrayó.

El sábado, la líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, afirmó que será candidata presidencial en las elecciones "limpias y libres" que se celebrarán en su país como parte del plan de tres fases en marcha para restaurar la "libertad" en Venezuela.

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Machado dijo que "para favorecer, acompañar y facilitar este plan" de tres fases impulsado por Estados Unidos se necesita que este culmine "en un proceso electoral presidencial".

Explicó que de cara a los comicios "lo más urgente sería la designación de un Consejo Nacional Electoral que cumpla con los criterios establecidos en la Constitución venezolana", que esté integrado por miembros que tengan "credibilidad" y sin filiación política alguna.

De acuerdo al artículo 234 de la Constitución venezolana, las faltas temporales o absolutas del presidente serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta por noventa días, prorrogables por decisión del Parlamento por un periodo similar.

Después de la captura de Maduro, su entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, se juramentó como mandataria encargada por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, indicó que no era "perentorio" definir una fecha de elecciones, aunque señaló que las habrá.