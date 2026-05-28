Sánchez pide comparecer en el Congreso tras las últimas investigaciones judiciales

El Ejecutivo cursó esta petición de comparecencia después de que, tanto desde la oposición como por parte de sus socios de Gobierno, se hayan pedido explicaciones por esos asuntos, el último de ellos el requerimiento de información relativo al caso de la exmilitante del PSOE Leire Díez, sobre una presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al partido de Sánchez, el PSOE, o al Gobierno.

La comparecencia ha sido solicitada para informar, además de la situación política tras esos casos, de la reunión del Consejo Europeo de Bruselas.

En el llamado 'caso Leire', el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si el ex secretario general del PSOE Santos Cerdán habría pagado "con cargo a fondos del partido" a la exmilitante Leire Díez para "atacar la correcta dirección de las investigaciones" abiertas a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno.

Por ello, ayer se ordenó a agentes judiciales que entraran a la sede del PSOE en Madrid y durante 13 horas estuvieron registrando en busca de pruebas que sustenten esta presunta "estructura criminal" que se añade a la investigación que ya tenía abierta por presuntos pagos contra Leire Díez.

Además este mismo jueves ha comenzado el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, acusado de prevaricación y tráfico de influencias, y el próximo 9 de junio está prevista la comparecencia judicial de la esposa del presidente, Begoña Gómez, en una audiencia previa.

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También el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, al que el juez considera presunto "vértice" de una trama de tráfico de influencias, está citado los días 18 y 19 de junio.

Pedro Sánchez admitió ayer la "gravedad" de las investigaciones de la Audiencia Nacional y garantizó la "total colaboración" con la justicia por parte de la dirección socialista, aunque descartó adelantar las elecciones.

Los socios de gobierno del PSOE descartan impulsar o apoyar de momento una hipotética moción de censura, y la mayoría de ellos sostienen que la línea roja para retirar su apoyo al Gobierno sería que se constatara una financiación ilegal del partido socialista.

No obstante, tanto la oposición como algunas voces dentro del PSOE han defendido la necesidad de un adelanto electoral.