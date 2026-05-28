Toulouse inaugura su festival de arte contemporáneo centrado en España con Rossy de Palma

El festival reúne cada año a artistas de toda Europa con una especial atención al escenario cultural "emergente" y un "artista asociado" como codiseñador de su oferta cultural, capitaneada en esta ocasión por la autora multidisciplinar mallorquina.

La modelo, cantante y actriz, que durante la inauguración del evento se reivindicó como una "autodidacta guiada por la intuición", dijo esperar una conexión entre artistas locales e internacionales.

"Son artistas que adoro, que no se conocían entre ellos, que se han conocido aquí, y que serán amigos para siempre gracias a 'Le Nouveau Printemps', a Toulouse, y a todas sus riquezas", subrayó.

En su edición de 2026, que se celebra entre este viernes y el 28 de junio, el festival ha optado por el título 'Avec Plaisir!' (¡Con gusto!) para presentar múltiples exposiciones, actos y proyecciones de artistas contemporáneos, muchos de los cuales guardan una importante relación con España.

"Está bien invitar a artistas de fuera de Toulouse, pero también a los tolosanos. Hay que darles su sitio porque, sin Toulouse, 'Le Nouveau Printemps' ni siquiera existiría", argumentó la española.

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La presidenta del festival, Eugénie Lefebvre, afirmó en declaraciones a los periodistas que la elección de Rossy de Palma se debe a su presencia en "múltiples universos" artísticos, lo que permite "atraer a quienes no son necesariamente aficionados del arte contemporáneo".

"Queremos mezclar todas las disciplinas artísticas y demostrar que el arte contemporáneo puede ser mucho más festivo, heterogéneo y accesible de lo que algunos podrían pensar", explicó.

Además de codiseñar la oferta cultural del festival, Rossy de Palma ha concebido dos exposiciones con plena libertad creativa, llamadas 'Carte Blanche' (Carta Blanca), que muestran pinturas y ocho películas seleccionadas por la artista.

Rossy de Palma, de nombre real Rosa Elena García, cuenta con una larga trayectoria como modelo, cantante, y actriz, en la que se destacó como 'chica Almodóvar' por su participación en varios filmes de este director, como 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' (1988) o 'Kika' (1993).

Con su implicación, la actriz se ha convertido en la primera artista española en asociarse con el festival desde que este adquirió su forma actual en 2023, tras las participaciones de la diseñadora francesa Matali Crasset (2023), el director Alain Guiraudie (2024) y el cantante Kiddy Smile (2025).

Entre las más de veinte muestras artísticas instaladas en la ciudad se cuentan obras como 'En la piel del otro', de la española Pilar Albarracín (Sevilla, 1968), dos fotografías de gran formato que reivindican la comunidad y la tradición en la estación de Toulouse-Matabiau y que este sábado contarán con una 'performance' a cargo de la artista.

En declaraciones a EFE, la sevillana explicó que su obra, un trabajo de más de un año, habla "del género, de los estereotipos y de la participación colectiva", un ejercicio de empatía que consideró necesario "hoy más que nunca".

"Aquí hay muchísimos hijos de inmigrantes (españoles) que, con esta obra, repiensan un poco su pasado y eso es algo que activa la memoria: la memoria política; la memoria histórica, y la de un sabor diferente", agregó.

El festival apela a todas las disciplinas artísticas, con una presencia destacada de la fotografía, que, en el caso de los españoles, ha reunido a nombres como Manuel Outumoro (Ourense, 1949), o Fernando Iglesias Más (Madrid, 1964), conocido por su retrato de paisajes urbanos y sus colaboraciones con cineastas como Pedro Almodóvar.

Outomoro expone 'Women From Other Worlds' (Mujeres de otros mundos), una serie de retratos de actrices españolas en escenas hollywoodienses, mientras que Iglesias Más expone su obra 'Toulouse a PrimeraVista' en el Instituto Cervantes de la ciudad.

Estos trabajos, junto a los múltiples actos planeados en el marco del festival, ocupan espacios en diferentes barrios de Toulouse, que en esta edición serán Bonnefoy y Marengo-Jolimont.

Otros dos artistas españoles cuyas obras podrán verse en la ciudad son Ángel Pantoja (Sevilla, 1966) cuyo 'Collage' reflexiona sobre los derechos humanos mediante dicha técnica, y Ernesto Artillo (Málaga, 1987), que ha edificado una torre con ruinas locales en 'Tinglao - Arquitectura de la espera' para señalar la gentrificación de sus barrios.

En el centro cultural José Cabanis de Toulouse también se han instalado las obras performáticas de una decena de artistas, presentadas bajo el título 'Danses Interdites' ('Danzas Prohibidas'), con autores como Paloma de la Cruz (Málaga, 1991) y sus "abanicos" de cerámica en forma de ala de murciélago.