Waymo empieza las pruebas del robotaxi Ojai, que utiliza una plataforma de la china Geely

La empresa indicó -en un comunicado- que usuarios de San Francisco, Los Ángeles y Phoenix podrán acceder gratuitamente en las próximas semanas a trayectos en el nuevo modelo, antes de su despliegue en otras ciudades como Denver, Las Vegas y San Diego.

Waymo explicó que el Ojai es el primer vehículo que incorpora la sexta generación de su sistema de conducción autónoma 'Waymo Driver', una evolución tecnológica que, según la compañía, permitirá operar en ciudades con condiciones meteorológicas más adversas, incluidas zonas con nieve intensa.

El nuevo vehículo representa también un cambio estratégico para Waymo.

A diferencia de sus anteriores robotaxis, basados en modelos comerciales de Chrysler o Jaguar, el Ojai fue concebido desde el inicio como una plataforma para transporte autónomo. El modelo ofrece un interior más amplio, puertas automáticas y un suelo completamente plano para facilitar el acceso.

Waymo destacó además elementos de accesibilidad, como barras de apoyo, compatibilidad con lectores de pantalla y señalización en braille integrada en el vehículo, aunque el modelo todavía no es accesible para usuarios en silla de ruedas.

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El Ojai utiliza una plataforma desarrollada por Zeekr, marca del grupo chino Geely, aunque Waymo aseguró que los sistemas de conducción autónoma y conectividad son instalados posteriormente en Arizona con tecnología estadounidense.

La colaboración se produce en un contexto de crecientes restricciones estadounidenses a los vehículos chinos.

El lanzamiento también coincide con un momento de fuerte expansión para Waymo. La empresa asegura haber realizado ya más de veinte millones de trayectos autónomos y pretende alcanzar el millón de viajes semanales antes de fin de año.

Según CNBC, Waymo dispone actualmente de unos cien vehículos Ojai integrados en una flota cercana a los 4.000 robotaxis y prevé tener miles de unidades operativas antes de finales de 2026.

La compañía también intenta reducir costos en plena competencia con Tesla y Zoox, la filial de Amazon especializada en vehículos autónomos. El nuevo modelo utiliza menos cámaras y sensores que los anteriores Jaguar I-PACE y, según Waymo, resulta significativamente más barato de fabricar.

El despliegue del Ojai se produce pocas semanas después de que Waymo suspendiera temporalmente algunos servicios, tras problemas detectados en carreteras inundadas y zonas de obras.