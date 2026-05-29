Activistas contra combustibles fósiles realizan actos de desobediencia civil en Alemania

Según informó el colectivo, "cientos" de personas penetraron en el terreno de la central de Scholven para protestar contra la construcción planificada de una unidad adicional, mientras que "más grupos están aún en camino".

Al mismo tiempo, dos emplazamientos del mayor fabricante europeo de tubos para oleductos, Europipe AG, permanecen bloqueados en Mülheim y Troisdorf, con la implicación de un total de "aproximadamente 1.500 activistas".

"El gas fósil está alimentando la crisis climática. Calienta la atmósfera 80 veces más que el CO2. Todos estamos sintiendo el impacto en las crecientes inundaciones, tormentas y veranos abrasadores", declaró la portavoz de Ende Gelände Fran Leitner.

"Aún así, la ministra del 'lobby' del gas Katherina Reiche quiere construir otra veintena de nuevas centrales energéticas de gas a partir de este verano. Reiche es la marioneta de las compañías de combustibles fósiles en el Gobierno", denunció, en referencia a la ministra alemana de Economía y Energía.

Las acciones están relacionadas con la Acampada del Clima que se celebra en la ciudad de Hamm (oeste) hasta el próximo 2 de junio y en la que, según la cadena regional WDR, está participando también la conocida activista sueca Greta Thunberg.

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De acuerdo con este mismo medio, la policía está investigando hasta qué punto los activistas han podido incurrir en delitos con las acciones de bloqueo, que esta mañana afectaron también a una subsidiaria del fabricante de armamento KNDS, y anunció el arresto de varias personas que participaron este viernes en una manifestación en Hamm.

Ende Gelände anunció que las acciones de protesta continuarán en los próximos días y ha convocado una gran manifestación para este sábado.

Desde 2024, la Agencia para la Protección de la Constitución -los servicios secretos alemanes del interior- clasificó al movimiento como sospecho de extremismo de izquierdas.