Arévalo destaca el papel del Ejército contra la "cruel" amenaza del narcotráfico

Durante un acto en la base militar Mariscal Zavala (en el noreste de la Ciudad de Guatemala) en el que seis oficiales fueron ascendidos a generales de Brigada, el mandatario aseguró que la institución castrense está "enfrentando de manera directa los tentáculos del crimen organizado" y que los resultados en materia de seguridad "están a la vista".

"Hoy vemos un ejército modernizado, un ejército con mayor capacidad operativa, con mejores resultados en la lucha contra las amenazas que afectan a nuestra población", expresó Arévalo de León, quien detalló que recientemente las fuerzas de seguridad lograron la destrucción del laboratorio de droga "más grande que Guatemala ha conocido".

El presidente, en su calidad de comandante general del Ejército de Guatemala, insistió en la necesidad de combatir "en especial, esta amenaza cruel y destructiva del narcotráfico, que corrompe comunidades, que debilita instituciones y que pone en peligro el futuro de nuestras familias y de la región".

Durante su mensaje en el acto de ascensos de nuevos oficiales militares, Arévalo de León mencionó la modernización y profesionalización del instituto armado, lo cual les permite tomar decisiones con visión estratégica.

"Guatemala tiene un Ejército consciente de su papel dentro del Estado, con visión de servicio, modernizado, con mayor capacidad operativa y presencia firme donde Guatemala más lo necesita", afirmó el mandatario en referencia a la participación de efectivos militares en la construcción de carreteras y en la seguridad ciudadana.

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Por su parte, el ministro de la Defensa Nacional, el general Henry Sáenz, ratificó el compromiso de las fuerzas armadas y reveló que este mismo viernes unidades de la Marina de la Defensa Nacional interceptaron una embarcación en el ámbito marítimo que transportaba bultos de posible droga y saldó con dos personas capturadas.

"Seguimos dando resultados al pueblo de Guatemala", afirmó Sáenz tras detallar las operaciones terrestres y aéreas que han reducido los vuelos ilegales en el espacio nacional.