Bogotá adelanta ley seca por elecciones presidenciales y el comercio protesta por pérdidas

Un decreto de la Alcaldía fijó el inicio de la medida a las 18:00 hora local de este viernes (23:00 GMT) mientras que la ley seca a nivel nacional empezará el sábado a la misma hora. En ambos casos, terminará el lunes 1 de junio a las 12:00 hora local (17:00 GMT).

Según la Alcaldía, el objetivo de este anticipo es "garantizar un ejercicio democrático transparente, seguro y en paz" para los comicios.

Frente a esta decisión, los dueños de bares, discotecas y locales de entretenimiento de la capital colombiana protestaron este viernes para exigir que se rectifique la medida por considerarla perjudicial para sus actividades.

La Asociación de Bares y Restaurantes de Colombia (Asobares) emitió un comunicado en el que califican el anticipo de la ley seca en Bogotá de "freno de mano" al comercio durante el fin de semana de elecciones, especialmente este viernes.

Los propietarios argumentan que ya tenían organizadas varias actividades, como fiestas privadas, cumpleaños y bodas, entre otros, porque la ley seca estaba programada para el sábado.

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"Consideramos que mantener restricciones de este tipo es aplicar medidas obsoletas a una economía de servicios moderna que hoy sostiene a miles de familias", señaló Asobares y añadió que cerca de 100.000 empleos directos e indirectos serán afectados por la extensión de la medida.

Según este gremio, "la imposición de 66 horas de prohibición no elimina la demanda (de alcohol), sino que traslada el consumo a la informalidad y al mercado negro, generando un impacto económico devastador y asimétrico en el tejido empresarial de la capital".

Al respecto, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, aseguró que la medida se mantendrá porque las elecciones presidenciales requieren un mayor control para asegurar las condiciones de 18.156 mesas de votación de la capital.

En caso de incumplimiento de la ley seca, los locales recibirán sanciones económicas previstas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

El favorito para las elecciones de este domingo en las encuestas de intención de voto es el izquierdista Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, seguido por el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y por la uribista Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Sin embargo, es poco probable que ninguno obtenga la mitad más uno de los votos válidos necesarios para imponerse en primera vuelta, lo que hará necesaria una segunda el próximo 21 de junio, cuando volverá a regir la ley seca.