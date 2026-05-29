De la sátira a la migración: Facu Díaz lleva su comedia más personal ante su Uruguay natal

"Da cierto vértigo y un poco de respeto, pero al mismo tiempo muchas ganas de sacarme de encima esa duda de si realmente estoy preparado para actuar aquí", reconoció el cómico en una entrevista previa al espectáculo con la Agencia EFE.

Díaz nació en Montevideo y creció en el Fortín de Santa Rosa, localidad cercana a Salinas -en el departamento (provincia) de Canelones-, donde cursó sus primeros años de escuela hasta que se trasladó con su familia a Blanes, en la provincia de Girona, cuando tenía 8 años.

Desde entonces construyó toda su carrera en España, donde se dio a conocer en el programa Tuerka News, colaboró con Andreu Buenafuente en Late Motiv y lleva años formando dúo cómico con Miguel Maldonado, con el que actualmente trabaja en el programa 'Quieto todo el mundo'.

"No es un retorno como tal, sino que es prácticamente conocer el país", admitió sobre su debut en Uruguay, en el que también cuenta con la participación de la humorista argentina Charo López, a quien definió como "una referente absoluta" y una de las personas que le empujó a cruzar el Atlántico profesionalmente.

A diferencia de sus trabajos anteriores, muy anclados en la actualidad política española, el espectáculo que Díaz trae a Montevideo gira en torno a su introspección.

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"He dejado de fijarme tanto en la actualidad y he pasado a hablar mucho más de mi experiencia como migrante uruguayo en España", explicó, convencido de que ese cambio de registro es precisamente lo que le permite conectar con el público local.

No obstante, el comediante considera que la estrecha relación de Uruguay con la política juega a su favor. "Aquí la mezcla entre la política y la comedia está superada y se da con una normalidad muy sana, desde el 'stand-up' hasta el carnaval y las murgas", analizó, contrastándolo con las reticencias que a veces encuentra en España.

Para Díaz, la sociedad uruguaya está "mucho más politizada", lo que le permite procesar el debate público en clave cultural de una forma "madura, pacífica y adulta".

Preguntado por si la comedia -en especial la política- sigue siendo una herramienta de crítica real o ha derivado en entretenimiento para convencidos, Díaz fue claro: "Tengo la sensación de que somos un entretenimiento de nicho para gente ya interesada. No creo que hagamos mucho por configurar ideología."

Díaz comenzó a darse a conocer a través de la red social X y justificó su progresivo alejamiento de esta debido a la "fricción insoportable" y a la descontextualización que sufren allí los profesionales del humor.

Asegura que esta red es un lugar que expone innecesariamente "ante gente que no te quiere ver" y que está dispuesta a hacer de ti "la carnaza del día", denunció, defendiendo en su lugar el valor de cultivar un público a través de las salas de teatro y las plataformas de transmisión en vivo.

Sobre Uruguay, el comediante reivindica la "estabilidad sorprendente" y el clima democrático en contraste con los países del entorno como Argentina y Brasil.

"En esta época en la que la gente ve el mundo volviéndose loco, de repente hay un país que, pese a las fricciones, avanza firme y sus cimientos no se tambalean. Es quizás la república más fuerte en ese sentido que se haya conocido", afirmó.

Con la mirada puesta en el espectáculo, el artista aseguró que si la experiencia funciona aspira a convertir estas actuaciones en una "visita anual tradicional" combinada con sus vacaciones familiares. EFE