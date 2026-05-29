Dell sube más de un 30 % en bolsa tras dispararse la demanda de servidores para IA

La compañía, que publicó sus cuentas del primer trimestre tras el cierre de la sesión del jueves, registró un aumento interanual de ingresos cercanos al 88 %, el mayor ritmo de crecimiento desde su regreso a bolsa en 2018.
Dell atribuyó gran parte de ese avance al negocio de servidores para IA, que integran GPU de firmas como Nvidia. Este segmento registró un crecimiento del 757 % interanual, hasta 16.100 millones de dólares, informó en un comunicado.
El beneficio neto atribuido se elevó a unos 3.430 millones de dólares en el primer trimestre, frente a los 965 millones del mismo periodo del año anterior. Además, el beneficio ajustado por acción alcanzó los 4,86 dólares, por encima de las previsiones del mercado, que apuntaban a 2,94 dólares.
Tras la apertura del parqué neoyorquino este viernes, las acciones de Dell avanzaban alrededor de un 32 % impulsadas también por la mejora de sus previsiones anuales.
El banco Morgan Stanley señaló haber "infravalorado" el desempeño de la empresa y calificó el trimestre como "uno de los más sólidos vistos recientemente" en el sector, recoge la cadena CNBC.
La creciente demanda de infraestructura para IA sigue impulsando a compañías tecnológicas como Dell, especialmente en el negocio de servidores y centros de datos.