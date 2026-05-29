Descubren en Perú una nueva especie de planta endémica de la selva amazónica central

Lima, 29 may (EFE).- Una nueva especie de planta endémica de la selva central de Perú fue descubierta en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén y en las zonas de amortiguamiento del Bosque de Protección San Matías San Carlos y la Reserva Comunal Yanesha, en la Amazonía del país, informaron fuentes oficiales.