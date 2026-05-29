El déficit fiscal de Brasil se mantuvo en el equivalente al 9,41 % del PIB en abril

La diferencia negativa entre los ingresos y los gastos del sector público brasileño, incluyendo los gobiernos central, regionales y municipales, se mantiene de esa forma en su mayor nivel este año y más de un punto porcentual por encima que el registrado en 2025 (8,34 % del PIB).

El saldo en rojo sumó 1,22 billones de reales (unos 241.066 millones de dólares o unos 206.907 millones de euros) en doce meses hasta abril, un valor en un 18,9 % superior al de diciembre pasado.

El déficit primario -que excluye el pago de intereses y es considerado la principal referencia de la salud financiera en Brasil- fue de 126.633 millones de reales en los últimos doce meses (24.965 millones de dólares), el equivalente al 0,97 % del PIB, frente al 0,43 % del PIB al que equivalía en diciembre.

La deuda pública bruta de Brasil se ubicó en abril en 10,4 billones de reales (unos 2,05 billones de dólares), el equivalente al 80,4 % del PIB. La deuda mantiene su tendencia creciente desde diciembre, cuando era equivalente al 78,6 % del PIB.

Pese al compromiso del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de eliminar el déficit fiscal de la mayor economía de América Latina, tanto el saldo negativo de las cuentas públicas como la deuda continúan creciendo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los economistas prevén que la situación se agravará en 2026 debido al aumento de los gastos del Gobierno en pleno año electoral tanto en nuevos programas sociales como en subsidios para impedir el aumento de los combustibles.

El déficit es uno de los factores que impiden al Banco Central acelerar la reducción de la tasa básica de intereses, que está en el 14,50 % anual, uno de sus mayores niveles en dos décadas, y es responsable, según el Gobierno, por la desaceleración de la economía.

El PIB brasileño creció un 2,3 % en 2025 tras haberse expandido un 3,4 % en 2024 y la última proyección de los economistas es que se siga desacelerando y llegue al 1,89 % en 2026.