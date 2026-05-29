El director Jorge Gutiérrez abandona su proyecto de serie generada por IA de Amazon

"He decidido abandonar el programa de IA de Amazon. No haré una serie de 'Punky Duck'. Los hechos valen más que las palabras", escribió el autor de 'The Book of Life' en redes sociales este viernes.

"Mis más sinceras disculpas a quienes haya ofendido. Prometo mejorar en el futuro. Gracias por su paciencia. Me esforzaré aún más", añadió el mexicano.

Esta semana Amazon MGM Studios y Amazon Web Services (AWS) anunciaron el Fondo GenAI Creators, junto con sus primeros proyectos aprobados: 'Cupcake & Friends', de BuzzFeed Studios; 'Love, Diana Music Hunters', de Albie Hecht, y 'Punky Duck', de Gutiérrez.

La serie que preparaba el mexicano, y que tenía previsto estrenar en Prime Video, seguía a un pato punk y a su mejor amigo mientras se enfrentan a monstruos gigantes en Los Ángeles.

Para desarrollar sus propuestas, los creadores recurrieron a Project Nara, una tecnología impulsada por el gigante tecnológico, y obtuvieron la aprobación de sus proyectos en apenas ocho semanas, un plazo excepcionalmente corto dentro de la industria audiovisual.

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La decisión de Gutiérrez llega después de que la creadora de Cuppy, Loryn Brantz, el personaje protagonista de 'Cupcake & Friends' arremetiera en contra de BuzzFeed de asociarse con Amazon para hacer una serie creada con IA sobre el personaje.

Gutiérrez es conocido por su trabajo en el largometraje de animación 'The Book of Life', producida por Guillermo del Toro, y por series como 'Mayan and the Three', de Netflix.