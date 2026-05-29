El presidente de Perú cambia al ministro de Trabajo tras denuncias vinculadas a Castillo

En una ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno, Balcázar tomó el juramento a Solano, en reemplazo de Oscar Fernández, que ingresó al gabinete en octubre pasado al ser convocado por el expresidente interino José Jerí y luego ratificado por el actual mandatario en febrero.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y otros integrantes del Ejecutivo participaron del acto, que fue anunciado con escasos minutos de anticipación.

Solano ha cumplido labores como funcionario público en la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) y en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), entre otras entidades.

La salida del anterior ministro de Trabajo se produce un día después de que Essalud publicó un comunicado en el que aclara que ha iniciado una auditoría interna para identificar a las personas que proporcionaron información de la historia clínica de Castillo a un medio local.

Según la denuncia periodística del canal Willax, el expresidente sentenciado a 11 años de prisión por conspirar para una rebelión, a raíz del intento de golpe de Estado en 2022, fue trasladado a un hospital de Essalud para reportar presuntas dolencias que sustenten un pedido de indulto humanitario.

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El seguro social agregó que su anterior gerente salió del cargo por motivos personales y que el actual responsable cumple con el perfil requerido para el cargo y fue designado por el presidente ejecutivo de Essalud.

El gobierno de Balcázar informó, hace unas semanas, que el pedido de indulto tramitado por la defensa de Castillo fue declarado inadmisible por la Comisión de Gracias Presidenciales en abril pasado, a pesar de que el mandatario dijo estar dispuesto a concederle ese beneficio cuando llegó al Ejecutivo en febrero.