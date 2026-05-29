España condena el impacto de un dron ruso en Rumanía que ha causado dos heridos

Albares también transmitió su solidaridad a ese país, "socio de la UE y aliado OTAN", y a su homóloga rumana, Toiu Oana.

En una publicación de la red social X, Albares garantizó que "España seguirá apoyando la paz en Ucrania y la seguridad europea".

El dron ha impactado en la madrugada de este viernes contra un edificio de apartamentos en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania, desatando un incendio que ha causado heridas leves a dos personas, según han informado las autoridades del país balcánico.

Rumanía anunció que tomará medidas proporcionadas después de este incidente y solicitó a la OTAN que despliegue más medios antiaéreos en el país.

"Ordenaremos medidas proporcionadas en relación con la Federación Rusa", señaló Nicusor Dan, el presidente de Rumanía, un país que pertenece tanto a la Unión Europea (UE) como a la OTAN.