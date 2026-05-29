Hong Kong encarcela al exlíder de la asociación de periodistas por obstrucción policial

El caso se remonta a septiembre de 2022, cuando Chan cubría una asamblea vecinal y se negó a entregar su documento de identidad a una agente policial vestida de paisano que intentó impedirle informar, alegando que el reportero actuaba de forma "sospechosa".

La instancia superior avaló el fallo original, concluyó que la conducta del informador carecía de justificación jurídica y tachó de pretexto infundado su alegato de haberse sentido intimidado por los agentes.

Horas antes de agotar su fianza y comparecer luciendo una camiseta con el lema "Libertad de Prensa", Chan lamentó que el marco constitucional de la Ley Básica de Hong Kong quede subordinado a un simple requerimiento policial.

Por su parte, Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó firmemente el dictamen y su responsable para Asia-Pacífico, Aleksandra Bielakowska, declaró que el encarcelamiento "por cargos falsos" demuestra "hasta dónde están dispuestas a llegar las autoridades para silenciar a los medios independientes" y lo calificó de "peligroso precedente".

La propia HKJA, pilar de la libertad de prensa desde 1968, se mantiene como una de las últimas organizaciones independientes en la urbe, pese a sufrir una presión gubernamental continua que incluye auditorías fiscales sorpresa, vigilancia y acoso digital.

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Este hostigamiento se enmarca en una ofensiva judicial que ha forzado la clausura de cabeceras como Stand News o Apple Daily, cuyo fundador, Jimmy Lai, cumple una sentencia de veinte años por colusión con fuerzas extranjeras y publicación de material sedicioso.

Según datos de RSF, el Gobierno hongkonés ha procesado al menos a 28 periodistas desde el año 2020, de los cuales nueve continúan detenidos. Como resultado de esta erosión de derechos, la excolonia británica se ha desplomado hasta el puesto 140 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, muy lejos de la decimoctava posición que ostentaba en 2002.

Pese a las críticas, el Ejecutivo local insiste en que las nuevas leyes de seguridad nacional resultan indispensables para garantizar la estabilidad de la ciudad semiautónoma, asegurando que los medios mantienen intacto su derecho a criticar las políticas gubernamentales, siempre y cuando no infrinjan la legalidad vigente.