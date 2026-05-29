Incluyen en caso de lavado de dinero a la esposa, madre y primos del alcalde de Guayaquil

En esta causa, denominada como 'Goleada', el Ministerio Público investiga a Alvarez, a sus dos hermanos y a otras nueve personas por supuestamente ser parte de una red que generaba "ganancias ilícitas" mediante la comercialización de combustible, el negocio familiar del alcalde.

Según la Fiscalía, los procesados habrían utilizado empresas de papel domiciliadas en Panamá para obtener "beneficios económicos indebidos" mediante la reventa de diésel subsidiado a precios del mercado internacional, lo que habría supuestamente ocasionado un perjuicio al Estado estimado en unos 100 millones de dólares.

Semanas atrás, el fiscal del caso solicitó que se vincule a la investigación a la esposa de Alvarez, Fiorella Icaza; a la madre del alcalde, Gioconda Henriques; a dos primos, a otra persona más y a nueve empresas, al considerar que supuestamente formaban parte de esta red.

Asimismo, este viernes pidió que a Icaza se le impida salir del país, que se le ordene presentarse periódicamente ante una autoridad judicial y que se le congelen sus cuentas bancarias.

En cuanto a la madre de Alvarez, que vive en Estados Unidos, el fiscal solicitó que se presente ante el consulado ecuatoriano de Miami; mientras que para sus primos y otra persona más, que era trabajadora de una de las empresas investigadas, pidió la prisión preventiva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El juez Jairo García suspendió la diligencia para deliberar y anunciará su decisión sobre las medidas que impondrá a los nuevos procesados en las próximas horas.

Alvarez y sus hermanos ingresaron a prisión en febrero por este caso, que inicialmente se investigó como delincuencia organizada, pero un tribunal revocó esa orden en abril al considerar que los elementos expuestos por la Fiscalía hasta el momento no eran "suficientes para establecer la existencia del delito" ni la participación de los procesados.

Sin embargo, la autoridad local sigue recluida en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, por otros dos procesos.

Además del caso 'Goleada', el alcalde de la ciudad más poblada de Ecuador enfrenta un juicio por un caso denominado como 'Triple A', en el que se lo acusa, junto a otras 21 personas y empresas, de una presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.

Asimismo, cumple otra prisión preventiva por la supuesta manipulación del grillete electrónico que se le había impuesto en el marco del caso 'Triple A'.