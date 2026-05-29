Ingreso medio en hogares uruguayos fue de unos 2.430 dólares durante el primer trimestre

Así lo indicó este viernes el Instituto Nacional de Estadística en un boletín técnico en el que señaló que el ingreso medio de los hogares fue más alto en Montevideo (unos 2.930 dólares o 2.510 euros) que en el resto del país (unos 2.095 dólares o 1.795 euros).

Por otra parte, el ingreso medio per cápita en Montevideo (unos 1.080 dólares o 929 euros) también fue más alto que el del resto del país (unos 720 dólares o 620 euros).

Según la estimación de la mediana de ingresos, el 50 % de los hogares uruguayos percibe un ingreso menor o igual a 73.000 pesos (unos 1.800 dólares o 1.559 euros), lo que está 4.000 pesos (casi 100 dólares o 85 euros) por encima del valor estimado en el mismo período del año anterior.

Según detalla el informe técnico, los ingresos personales que se relevan se clasifican en ingresos por trabajo, ingresos por transferencias y otros ingresos personales.

En tanto, en las de hogares, las partidas relevadas son transferencias de otros hogares, rentas de la propiedad de activos físicos y financieros, ingresos por dividendos y utilidades de negocios en los que la persona no trabaja e indemnización por despido.