Jubilados y pensionados en Venezuela exigen salarios "dignos" y con poder adquisitivo

"La pensión está en 130 bolívares, que significan 0,23 dólares. Eso cobramos al mes. Entonces para nosotros comernos un kilo de carne tenemos que reunirnos entre 50 (personas) y comernos un pedacito, esa es la precariedad", indicó a EFE Carlos Gallego, de 65 años, en medio de la protesta.

El objetivo de los jubilados y pensionados era marchar desde el Ministerio de Educación hacia la Vicepresidencia y el Ministerio de Finanzas, pero funcionarios policiales impidieron el paso por distintas calles con vehículos antimotines y un amplio despliegue policial que se extendía hasta calles aledañas, así que solo pudieron llegar todos hasta la sede del IVSS.

Sin embargo, dos comisiones pudieron entregar un documento con sus exigencias en el Ministerio de Educación y la Vicepresidencia.

"Otra cosa, el pasaje (de autobús) está en 100 bolívares y la pensión en 130, nos alcanza para ir al banco y nos quedan 30 bolívares y nos tendríamos que devolver a pie (caminando). Esa es la realidad del pensionado en Venezuela", añadió Gallego.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Educadores Jubilados de Caracas, Pedro García, le exigió al Estado venezolano una vida digna con la que puedan tener una alimentación balanceada y acceso a la salud.

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"Estamos pidiendo que nos devuelvan a nuestras nóminas de nuestros ministerios, de las instituciones del Estado, no aceptamos que se nos sigan pagando por esos bonos a través de la plataforma Patria, porque ese es un mecanismo de control social discriminatorio", apuntó.

El pasado 30 de abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un incremento en los bonos, a 240 dólares para trabajadores y de 70 dólares para pensionados, lo que generó indignación entre diferentes sindicatos del sector público, ya que estas bonificaciones no inciden en beneficios laborales como vacaciones y prestaciones sociales.

Rodríguez indicó entonces que estos aumentos son producto de los ingresos petroleros tras los acuerdos con Estados Unidos y, según aseguró, fue un consenso alcanzado con sindicalistas chavistas y opositores.

En la protesta, la jubilada Carmen Laya dijo a EFE que cada vez que salen a la calle la respuesta del Gobierno es "la represión".

"Hoy queremos demostrarle a este régimen que los adultos mayores tenemos la fuerza para seguir en la calle", añadió.