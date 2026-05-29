La economía francesa se contrajo un 0,1 % en el primer trimestre de 2026

El organismo explicó que tanto la demanda interna como el comercio exterior contribuyeron negativamente a la evolución de la actividad económica durante el periodo. Solo la variación de existencias permitió limitar parcialmente la caída del PIB.

El Insee indicó además que la economía francesa desaceleró su crecimiento en 2025, con una expansión del 0,8 %, frente al 1,5 % registrado en 2024.

La actividad estuvo sostenida principalmente por la demanda interna y por un proceso de reconstitución de inventarios.

El consumo de los hogares perdió dinamismo, mientras que la inversión mostró una ligera recuperación.

En cambio, el comercio exterior restó 0,2 puntos al crecimiento del PIB, después de haber contribuido de forma significativa en 2023 y 2024, según el Insse.

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El poder adquisitivo de la renta disponible bruta de los hogares por unidad de consumo cayó un 0,7 % en 2025, tras haber aumentado un 2,2 % el año anterior. El retroceso se atribuye principalmente a una fuerte disminución de los dividendos percibidos por los hogares, después del fuerte aumento registrado en 2024.

Por su parte, la tasa de margen de las sociedades no financieras disminuyó medio punto, hasta el 32,2 %.

En el ámbito de las cuentas públicas, el déficit del conjunto de las administraciones se redujo en 2025 hasta 152.500 millones de euros, equivalentes al 5,1 % del PIB, frente al 5,8 % de 2024.

Según el Insee, los ingresos públicos crecieron a un ritmo superior al de la actividad económica y más rápido que el año anterior, mientras que el gasto se moderó gracias a la reducción de las medidas vinculadas a la crisis energética y al descenso de la inflación.

La deuda pública francesa alcanzó el 115,7 % del PIB en 2025, frente al 112,6 % registrado un año antes.